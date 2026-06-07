خداداد یار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات برداشت چغندر قند پاییزه از مزارع شهرستان سرپلذهاب آغاز شده و کشاورزان در حال انتقال محصول تولیدی به کارخانههای قند هستند.
وی افزود: در سال زراعی جاری حدود ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی آبی این شهرستان به کشت چغندر قند پاییزه اختصاص یافته است.
مدیر مرکز جهاد کشاورزی سرپلذهاب با اشاره به میزان تولید پیشبینی شده تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد بیش از ۳۵۰ هزار تن چغندر قند از مزارع شهرستان برداشت و به بازار مصرف و صنایع فرآوری تحویل داده شود.
کرمی خاطرنشان کرد: محصول تولیدی کشاورزان سرپلذهاب به هفت کارخانه قند در داخل و خارج از استان ارسال خواهد شد تا در فرآیند تولید شکر مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: کشت چغندر قند علاوه بر تأمین بخشی از نیاز صنایع قند کشور، نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه و افزایش درآمد بهرهبرداران بخش کشاورزی دارد.
مدیر مرکز جهاد کشاورزی سرپلذهاب با اشاره به آثار اشتغالزایی این محصول گفت: فرآیند برداشت، حمل و تحویل چغندر قند در مجموع زمینه اشتغال بیش از ۷۱ هزار نفر-روز را در شهرستان فراهم میکند.
کرمی در پایان تأکید کرد: حمایت از کشاورزان، توسعه کشتهای اقتصادی و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی از برنامههای مهم جهاد کشاورزی برای تقویت تولید و اشتغال در منطقه است.
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