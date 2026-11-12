محمد محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نرم‌افزار جامع «سلاله» با هدف مکانیزه‌کردن فعالیت بقاع متبرکه، تجمیع اطلاعات و گزارش‌های عملکردی و تسهیل ارتباط این اماکن با مردم طراحی شده است.

وی با تشریح اهداف اصلی این سامانه افزود: معرفی آستان‌های مقدس امامزادگان در فضای مجازی و فراهم‌کردن دسترسی آسان مردم به خدمات آن‌ها، در کنار ایجاد داشبورد مدیریتی برای تجمیع اطلاعات، ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت بقاع متبرکه، دو مأموریت اصلی نرم‌افزار سلاله است.

رئیس اداره ترویج فرهنگ وقف سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده در این سامانه اظهار کرد: بخش‌هایی مانند اخبار، رسانه‌ها، گزارش عملکرد، زائرسراها، آرامستان‌ها و منابع انسانی در نرم‌افزار سلاله طراحی شده است که بخشی از این امکانات تاکنون به مرحله اجرا رسیده و قابلیت‌های دیگری نیز در مراحل بعدی توسعه خواهد یافت.

محرابی پخش زنده برنامه‌های بقاع متبرکه و راه‌اندازی بازارچه را از دیگر امکانات توسعه‌ای این نرم‌افزار برشمرد و گفت: تلاش می‌شود ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی بقاع متبرکه به‌تدریج در این بستر معرفی و تجمیع شود.

وی با تأکید بر نقش اجتماعی امامزادگان خاطرنشان کرد: فعالیت بقاع متبرکه تنها به برگزاری برنامه‌های مذهبی و فرهنگی محدود نیست، بلکه این اماکن در حوزه اشتغال‌زایی، توانمندسازی نیازمندان و ارائه خدمات اجتماعی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارند که شناسایی و دسترس‌پذیر کردن آن‌ها از طریق نرم‌افزار سلاله دنبال می‌شود.

رئیس اداره ترویج فرهنگ وقف سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، آموزش عوامل اجرایی را از الزامات بهره‌برداری مؤثر از این سامانه دانست و اظهار کرد: نرم‌افزار سلاله به‌تازگی راه‌اندازی شده و برای استفاده مطلوب از قابلیت‌های آن، متصدیان و عوامل اجرایی بقاع متبرکه باید با بخش‌های مختلف سامانه آشنا شوند و اطلاعات و محتوای مورد نیاز را به‌صورت مستمر بارگذاری و به‌روزرسانی کنند.

محرابی افزود: در همین راستا، دوره‌های آموزشی به‌صورت متمرکز، استانی و شهرستانی برای اعضای هیئت‌امنا، مدیران اجرایی، خادمان و سایر عوامل مرتبط با اداره بقاع متبرکه برگزار می‌شود تا مسئولیت‌های مربوط به مدیریت و به‌روزرسانی اطلاعات به‌درستی انجام شود.

وی با تشریح سازوکار نظارت بر عملکرد بقاع متبرکه از طریق این سامانه گفت: در سطح استان، رئیس اداره اوقاف بر عملکرد مجموعه‌های زیرمجموعه نظارت می‌کند و هر اداره اجرایی نیز برای هر بقعه متبرکه یک مدیر سامانه یا ادمین تعیین خواهد کرد.

محرابی ادامه داد: مدیر سامانه هر بقعه می‌تواند سایر عوامل اجرایی را به سامانه اضافه کند، مسئولیت‌ها را میان آن‌ها تقسیم کند و فعالیت‌ها را بر اساس وظایف تعیین‌شده پیگیری کند؛ علاوه بر نظارت استانی، تیم پشتیبانی نرم‌افزار و واحدهای تخصصی ستاد سازمان نیز بر عملکرد بخش‌های مختلف نظارت خواهند داشت.

وی با اشاره به تقسیم وظایف نظارتی میان واحدهای تخصصی سازمان اوقاف اظهار کرد: اداره‌کل فرهنگی مسئول پیگیری برنامه‌های فرهنگی، اداره‌کل اجتماعی متولی فعالیت‌های اجتماعی، اداره‌کل بقاع متبرکه مسئول امور هیئت‌امنا و خادمان و اداره‌کل نظارت فنی عهده‌دار رصد فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز است.

رئیس اداره ترویج فرهنگ وقف سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: نرم‌افزار سلاله امکان پایش تخصصی عملکرد هر یک از این بخش‌ها را فراهم می‌کند و با تکمیل قابلیت‌های آن، روند نظارت و ارزیابی فعالیت بقاع متبرکه منسجم‌تر خواهد شد.

محرابی تأکید کرد: با توسعه این سامانه، ارتباط میان ستاد سازمان اوقاف، ادارات استانی، عوامل اجرایی بقاع متبرکه و مردم به شکل منسجم‌تری برقرار می‌شود و زائران و علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت الکترونیکی و برخط از امکانات و خدمات آستان‌های مقدس مطلع شوند و از آن‌ها بهره‌مند شوند.