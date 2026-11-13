به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کمیسیون امور بانکی سنای آمریکا از هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی و جنسن هوانگ مدیرعامل مستعفی شرکت انویدیا درباره تحولات اخیر این شرکت و صادرات تراشه های پیشرفته آن به چین توضیح خواست.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقامات ارشد کاخ سفید در حال بررسی این موضوع هستند که آیا باید لوتنیک را در پی رسوایی جنسی منجر شده به استعفای هوانگ برکنار کنند یا خیر.

هوانگ روز پنجشنبه از سمت مدیرعاملی انویدیا یکی از بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده تراشه های الکترونیکی در جهان کناره گیری کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که وی به برقراری رابطه با یک زن تاجر چینی اعتراف کرد.

این تغییر مدیریتی در پی انتشار گزارشاتی درباره روابط شخصی هوانگ با دو زن، از جمله یک مدیر پیشین شرکت مگاسپید که رسانه‌ها او را مظنون به همکاری با دستگاه اطلاعاتی چین معرفی کرده‌اند، صورت می‌گیرد.

هیئت‌مدیره انویدیا پیش‌تر اعلام کرده بود تحقیقاتی مستقل درباره نگرانی‌های مطرح‌شده در زمینه امنیت ملی آغاز کرده است. این شرکت همچنین گفته بود در حال حاضر دلیلی در اختیار ندارد که نشان دهد امنیت ملی آمریکا یا اطلاعات محرمانه انویدیا به خطر افتاده است.