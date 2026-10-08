تشنج در سخنرانی انتخاباتی ترامپ در تگزاس 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، معترضان آمریکایی در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت تگزاس، بارها سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را قطع کردند؛ در همین راستا، رسانه‌های محلی گزارش دادند که حدود ۱۰ نفر از محل برگزاری این جلسه اخراج شدند.

شامگاه گذشته، گروهی از معترضان در حین سخنرانی دونالد ترامپ در تگزاس، بارها مانع ادامه صحبت‌های او شدند. ترامپ این معترضان را «مزدور» خواند؛ جمعیت حاضر نیز که از حامیان دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه آمریکا بودند، با سر دادن فریادهای شدید اعتراض‌آمیز علیه آن‌ها، شعارهایی در حمایت از آمریکا سر دادند.

تصاویر نشان می‌دهد یکی از معترضان در حین اخراج شدن از محل تجمع، در میان هو کردن جمعیت، مشغول فیلم‌برداری از خود بوده است. همچنین فرد دیگری با تی‌شرتی که روی آن شعار «کوبا را نجات دهید» نوشته شده بود، دیده شد؛ کشوری که تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد.

انتخابات میان‌دوره‌ای و فشارهای ناشی از هزینه‌های زندگی

ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای که برای ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده است، برپایی تجمعات انتخاباتی خود را برای بسیج هوادارانش افزایش داده است؛ این در حالی است که نظرسنجی‌های متعدد نشان می‌دهد چشم‌انداز این انتخابات برای حزب جمهوری‌خواه چندان امیدوارکننده نیست.

حزب جمهوری‌خواه با احتمال از دست دادن اکثریت در هر دو مجلس کنگره مواجه است؛ امری که می‌تواند ترامپ را با بازخواست جدید از سوی قوه مقننه روبرو کند؛ نهادی که وظیفه نظارت بر اختیارات رئیس‌جمهور و محدود کردن آن در نظام حکومتی آمریکا را بر عهده دارد.

در همین حال، هزینه‌های زندگی به عاملی کلیدی در کارزار انتخاباتی تبدیل شده است. این در حالی است که با افزایش شدید قیمت سوخت که ناشی از جنگ در «خاورمیانه» و تجاوز آمریکا به ایران است، اوضاع معیشتی مردم آمریکا نابسامان گزارش می شود. از سوی دیگر، بسته شدن تنگه هرمز توسط تهران منجر به جهش شدید قیمت نفت و گاز شده است.