به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری ظهر چهارشنبه در جریان بازدید میدانی از کمیته امداد و حضور در نشست شورای مدیران این نهاد، بر لزوم اصلاح رویکردهای حمایتی و حرکت به سمت توانمندسازی پایدار خانواده‌های تحت پوشش تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی اثربخشی خدمات ارائه‌شده اظهار کرد: برای سنجش میزان موفقیت برنامه‌ها باید فاصله میان وضعیت موجود و شرایط مطلوب به‌صورت دقیق مشخص شود تا بتوان برای رفع کاستی‌ها و بهبود خدمات برنامه‌ریزی کرد.

حیدری با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در ارائه خدمات افزود: با توجه به تفاوت‌های جغرافیایی و شرایط مناطق مختلف، نیازهای مددجویان باید به‌صورت منطقه‌ای بررسی شود تا خدمات متناسب با شرایط هر جامعه هدف ارائه شود.

بازرس کل استان کردستان، مسکن و اشتغال را از مهم‌ترین نیازهای مددجویان دانست و گفت: توجه ویژه به این دو حوزه و فراهم کردن زمینه دسترسی خانواده‌های تحت حمایت به مسکن مناسب و فرصت‌های شغلی پایدار، نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی آنان دارد.

وی همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات را از وظایف اصلی دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد و افزود: نظارت باید با هدف اطمینان از حسن جریان امور و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای بهبود زندگی مردم انجام شود.

حیدری در پایان، نظارت مستمر را عاملی مؤثر در اجرای صحیح برنامه‌ها و تحقق اهداف خدمت‌رسانی دانست و بر ضرورت پیگیری و ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف تأکید کرد.