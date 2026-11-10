به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی شامگاه سه‌شنبه در دیدار با یاسر هاشم‌زاده، هنرمند عرصه تئاتر بیجار، با اشاره به جایگاه هنر در جامعه اظهار کرد: هنر یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و انسانی است و هنرمندان با خلق آثار ارزشمند می‌توانند در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت سرمایه فرهنگی جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه هر یک از رشته‌های هنری ظرفیت ویژه‌ای برای ارتباط با مخاطبان دارند، افزود: تئاتر از جمله هنرهای تأثیرگذار است که با بهره‌گیری از روایت، نمایش و زبان هنر می‌تواند مسائل و دغدغه‌های جامعه را به شکلی ملموس و اثرگذار بازتاب دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با تأکید بر اهمیت توجه به هنرهای نمایشی بیان کرد: تئاتر علاوه بر جنبه هنری و سرگرم‌کننده، بستری برای اندیشه‌ورزی، انتقال تجربه‌های اجتماعی و پرداختن به موضوعات فرهنگی است و تقویت این هنر می‌تواند به پویایی فضای فرهنگی جامعه کمک کند.

دریایی با اشاره به نقش هنرمندان در توسعه فرهنگی استان گفت: بخش مهمی از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کردستان به استعدادها و توانمندی هنرمندانی وابسته است که با وجود محدودیت‌ها، برای تولید و ارائه آثار هنری تلاش می‌کنند؛ از این رو توجه به شرایط فعالیت آنان و حمایت از این ظرفیت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی حمایت از هنرمندان را از ضرورت‌های مدیریت فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت هنرمندان، ایجاد فرصت برای ارائه آثار و توجه به نیازهای فعالان حوزه فرهنگ و هنر باید به‌صورت جدی دنبال شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان بر ضرورت تداوم ارتباط و تعامل با هنرمندان تأکید کرد و گفت: شناسایی ظرفیت‌های هنری در شهرستان‌های مختلف و حمایت از فعالان این حوزه می‌تواند زمینه رشد استعدادها، تقویت جریان تولید آثار هنری و ارتقای جایگاه فرهنگی استان را فراهم کند.