به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان قزوین با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و پیوند مهارت‌آموزی با نیازهای بازار کار اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی، تربیت نیروی انسانی ماهر و فراهم‌کردن فرصت یادگیری برای همه گروه‌های جامعه باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

استاندار قزوین از اجرای برنامه ساخت ۱۰۸ مدرسه برای جبران کمبود فضای آموزشی استان خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سرانه فضای آموزشی قزوین تا پایان سال ۱۴۰۷ از میانگین کشوری فراتر خواهد رفت.

وی مشارکت خیران را در توسعه زیرساخت‌های آموزشی ارزشمند دانست و افزود: از مجموع مدارس در حال ساخت، ۵۷ مدرسه با مشارکت خیران و ۱۳ مدرسه نیز با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی احداث می‌شود.

نوذری با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، بر ضرورت تأمین منابع مالی و حمایت از طرح‌های عمرانی آموزش و پرورش تأکید کرد و خواستار جلوگیری از تأخیر در تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی شد.

هنرستان‌های جوار صنعت؛ پیوند آموزش با بازار کار

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت هماهنگی آموزش‌های مهارتی با نیازهای واقعی بخش تولید گفت: راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت با مشارکت بخش خصوصی، ظرفیت مناسبی برای تربیت نیروی انسانی ماهر و افزایش اشتغال‌پذیری دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای هدایت ۶۰ درصد دانش‌آموزان به رشته‌های مهارتی اظهار کرد: تحقق این سهم یک تکلیف قانونی است و با توجه به ظرفیت صنعتی قزوین، باید هنرستان‌ها به زیرساخت‌های واقعی تولید متصل شوند تا دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیلی امکان جذب در صنایع را داشته باشند.

نوذری همچنین با اشاره به راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت و پیگیری ایجاد هنرستان تخصصی صنایع شوینده، بر گسترش این الگو در شهرستان‌های استان تأکید کرد.

شناسایی افراد بی‌سواد و کم‌سواد در گروه سنی ۱۰ تا ۶۰ سال

استاندار قزوین در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر ضرورت شناسایی و آموزش افراد بی‌سواد و کم‌سواد گفت: وضعیت تحصیلی افراد در گروه سنی ۱۰ تا ۶۰ سال باید با همکاری دستگاه‌های مسئول به‌صورت دقیق بررسی شود تا هیچ‌کس از فرصت یادگیری محروم نماند.

وی همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی را برای شناسایی جامعه هدف ضروری دانست و افزود: برنامه‌های سوادآموزی باید با بررسی کارشناسی و متناسب با شرایط گروه‌های مختلف جامعه اجرا شود.

نوذری با اشاره به شناسایی ۶۵ فرد واجد شرایط آموزش در جامعه معلولان، بر ضرورت مشارکت جدی بهزیستی و دستگاه‌های مرتبط برای فراهم‌کردن زمینه آموزش و ارتقای سطح سواد این افراد تأکید کرد.



