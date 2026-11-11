به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اجرای پروژه گردشگری قائم با مشارکت اداره‌کل اوقاف و امور خیریه اظهار کرد: در این پروژه ۱۹ هکتار از اراضی به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی اختصاص یافته و تلاش شده است در کنار توسعه گردشگری، ابعاد فرهنگی و مذهبی طرح نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی پروژه گردشگری قائم را از طرح‌های پیشران گردشگری کشور دانست و افزود: هدف این است که منافع اجرای پروژه به مردم منطقه برسد و ساکنان رزجرد و قزوین از فرصت‌های اقتصادی و گردشگری ایجادشده بهره‌مند شوند.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت بناهای تاریخی استان بیان کرد: گراند هتل در صورت فراهم شدن شرایط بهره‌برداری می‌تواند تا پایان سال به یک هتل تاریخی جذاب تبدیل شود و بخشی از گردشگران استان را جذب کند.

نوذری خانه‌های تاریخی قزوین را از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری و تولید آثار سینمایی دانست و با اشاره به بناهایی همچون سرای وزیر در ورودی بازار و شترخان گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در قالب مجوزهای بی‌نام واگذار می‌شود و مدیریت استان از سرمایه‌گذارانی که برای احیا و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها وارد میدان شوند، حمایت می‌کند.

ضرورت پیوند مهارت‌آموزی با بازار کار

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت گسترش آموزش‌های مهارتی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به مهارت‌آموزی شده و نظام آموزشی باید به سمتی حرکت کند که دانش‌آموزان و دانشجویان علاوه بر دریافت مدرک تحصیلی، مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را نیز کسب کنند.

استاندار قزوین با اشاره به فاصله میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای بازار کار افزود: امروز بسیاری از فارغ‌التحصیلان با وجود برخورداری از مدارک دانشگاهی، مهارت‌های عملی کافی ندارند و حتی دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی نیز برای فعالیت حرفه‌ای به مهارت‌آموزی نیازمند هستند.

نوذری با اشاره به پیش‌بینی افزایش سهم آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و هنرستان‌ها در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بر اساس این برنامه، سهم آموزش‌های مهارتی در دوره متوسطه باید به ۶۰ درصد برسد تا دانش‌آموزان از دوران دبیرستان با مهارت‌های مورد نیاز بازار کار آشنا شوند.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای گفت: قزوین استانی صنعتی و کشاورزی است و آموزش‌های مهارتی باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای این دو بخش برنامه‌ریزی شود. این رویکرد باید مشاغل خانگی را نیز دربرگیرد تا زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی برای گروه‌های مختلف فراهم شود.

تأمین آب و زیرساخت‌ها؛ محور برنامه‌ریزی توسعه استان

استاندار قزوین در ادامه تأمین آب، توسعه زیرساخت‌های سلامت و راه و توجه به بخش کشاورزی را از محورهای اصلی برنامه‌ریزی استان برشمرد و گفت: تمامی این اقدامات باید با هدف بهبود شرایط زندگی مردم دنبال شود.

نوذری با تأکید بر ارتباط زیرساخت‌ها با مسائل جمعیتی افزود: حفظ جمعیت و فراهم کردن زمینه افزایش آن، نیازمند تأمین زیرساخت‌های ضروری زندگی است و بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند مهاجرت از مناطق مختلف استان را افزایش دهد.

وی با اشاره به وضعیت دشت قزوین اظهار کرد: مدیریت منابع آب و رسیدگی به مشکلات این دشت از مسائل اساسی استان است و باید در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار قزوین همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی توسعه صنعتی و کشاورزی با ظرفیت منابع آبی و ملاحظات زیست‌محیطی خاطرنشان کرد: این موضوع باید در برنامه هشتم توسعه مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در برنامه‌ریزی‌های گذشته به اندازه کافی به این ملاحظات توجه نشده است.