به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست هم‌اندیشی سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت بهره‌برداری مترو تهران، بر اجرای طرح «گالری هوشمند حیات وحش» با هدف فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی درباره گونه‌های گیاهی و جانوری، به‌ویژه گونه‌های در خطر انقراض، در ایستگاه‌های مترو تهران تأکید شد.

این نشست دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با حضور علیرضا نجیمی، مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست، علیرضا مینایی، رئیس اداره مشارکت‌های فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری مترو تهران و نمایندگان دفتر حیات وحش و معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، در محل موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی برگزار شد.

علیرضا نجیمی در این نشست با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی صحیح و معرفی اهمیت گونه‌های حیات وحش و نمادهای مرتبط با آن گفت: باید برای نشان دادن اهمیت گونه‌های حیات وحش، به‌ویژه گونه‌های در خطر انقراض، تلاش کرد.

وی افزود: آمادگی داریم فون و فلور مناطق تحت مدیریت را به مردم و شهروندان معرفی کنیم و باید از ظرفیت مترو و قدرت اطلاع‌رسانی آن به بهترین شکل بهره گرفت.

این همکاری در ادامه تجربه نخستین دوره اجرای طرح در اسفند ۱۴۰۲ و نصب تصاویر ۱۴ گونه در خطر انقراض کشور در ایستگاه مترو تربیت مدرس شکل گرفته است؛ طرحی که با استقبال چشمگیر شهروندان همراه شد.

در این نشست، اهمیت آموزش عمومی در حفاظت از تنوع زیستی و نقش فضاهای شهری پرتردد، به‌ویژه شبکه مترو، در آگاهی‌بخشی درباره گونه‌های گیاهی و جانوری و معرفی گونه‌های خاص و در خطر انقراض مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه، علیرضا مینایی آمادگی شرکت بهره‌برداری مترو تهران را برای تداوم همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد.

بر اساس توافق انجام‌شده، چهار ایستگاه مترو برای نصب تصاویر هوشمند حیات وحش اختصاص می‌یابد. طراحی و تولید این تصاویر بر عهده دفاتر زیرمجموعه معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و با نظارت دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.

همچنین مقرر شد اکران ویژه این طرح در یکی از مناسبت‌های محیط زیستی مرتبط با حوزه محیط زیست طبیعی، در ایستگاه ارم سبز برگزار شود.

گفتنی است در دور نخست این همکاری، تصاویر گونه‌هایی از جمله یوزپلنگ ایرانی، پلنگ، خرس قهوه‌ای، مرال، گورخر ایرانی، کل و بز، میش‌مرغ، اردک سرسفید، کرکس مصری و گاندو در معرض دید مسافران مترو قرار گرفت.