امیدآفرینی و تبعیت از ولایت، محور جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری ظهر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، با اشاره به پیام چهارم آبان رهبر معظم انقلاب، این پیام را جامع و عمیق توصیف کرد و بر ضرورت توجه به محورهای آن در میان نیروهای ولایت‌مدار تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ادعای ولایت‌مداری با تبعیت عملی از ولی خدا تفاوت دارد، گفت: تاریخ اسلام نشان می‌دهد که صرف برخورداری از ظواهر دینی، عبادت، تلاوت و حفظ قرآن، تضمین‌کننده قرار گرفتن در مسیر حق نیست؛ چنان‌که برخی افراد با وجود سابقه همراهی با پیامبر اسلام(ص)، در مقاطع حساس تاریخی در برابر اولیای الهی ایستادند.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) افزود: تاریخ باید آینه‌ای برای جامعه باشد تا افراد با شناخت عوامل انحراف، مسیر حق را گم نکنند و ولایت‌مداری را در عمل نشان دهند.

ضرورت تقویت روایت امید در جامعه

کلانتری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر امید به آینده کشور گفت: نحوه روایت مسائل جامعه در شکل‌گیری نگرش نسل جدید تأثیرگذار است و اگر مشکلات و کاستی‌ها بدون توجه به ظرفیت‌ها و دستاوردها بازگو شوند، ممکن است تصویری کاملاً منفی از کشور در ذهن مخاطبان شکل بگیرد.

وی با انتقاد از غلبه روایت‌های منفی در برخی محافل و تریبون‌ها، بیان کرد: گاهی افراد بر یک مشکل محدود تمرکز می‌کنند و با تکرار و بزرگ‌نمایی آن، به این نتیجه می‌رسند که همه امور کشور دچار مشکل است؛ درحالی‌که این نوع نگاه، واقعیت‌های مثبت و پیشرفت‌های موجود را نادیده می‌گیرد.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با تأکید بر ضرورت توجه به آثار چنین روایت‌هایی بر کودکان و نوجوانان افزود: نسل جدید نیز این سخنان را می‌شنود و ممکن است بدون آگاهی از دستاوردها و ظرفیت‌های کشور، با تصویری ناامیدکننده از آینده مواجه شود.

وی با اشاره به بخشی از پیام چهارم آبان رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه اراده و امید در ایران اظهار کرد: در شرایط کنونی، بخش مهمی از تقابل کشورها به اراده، ایمان، تاب‌آوری و میزان امید ملت‌ها بازمی‌گردد و توانمندی‌های نظامی، تنها بخشی از معادله قدرت است.

کلانتری ادامه داد: ملتی که با اتکا به خداوند، ایمان و ظرفیت‌های داخلی خود در برابر فشارها ایستادگی کند، می‌تواند معادلات طرف مقابل را تغییر دهد. از این رو، امیدآفرینی باید به یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای تبدیل شود.

نخبگی به معنای اثرگذاری در هر جایگاه

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش نخبگان و جوانان در پیشرفت کشور، اظهار کرد: نخبگی تنها به حوزه‌های علمی، فناوری، ورزش و مهارت‌های تخصصی محدود نمی‌شود؛ هر فردی در هر جایگاهی می‌تواند با تلاش، مسئولیت‌پذیری و ارائه عملکرد ممتاز، به یک نیروی اثرگذار تبدیل شود.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) افزود: معلم، مبلغ دینی، راننده، کارمند، مهندس و هر فردی که در حرفه خود برای ارائه بهترین عملکرد تلاش می‌کند، می‌تواند در مسیر پیشرفت جامعه نقش‌آفرین باشد.

وی با بیان اینکه هر فرد باید جایگاه شغلی و مسئولیت خود را نقطه‌ای برای اثرگذاری بداند، گفت: اگر افراد در هر بخش از جامعه برای ارتقای کیفیت کار خود تلاش کنند و در انجام مسئولیتشان ممتاز باشند، مجموعه این تلاش‌ها به پیشرفت کشور منجر خواهد شد.

کلانتری با اشاره به تعبیر «نخبگان بصیرت و جهاد» در پیام رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: نخبگی می‌تواند در عرصه‌های گوناگون از جمله فعالیت علمی، حضور اجتماعی، تبیین حقایق و تلاش برای اعتلای کشور جلوه‌گر شود؛ بنابراین، هر فردی متناسب با توانایی و موقعیت خود می‌تواند در این مسیر نقش داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به حضور ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی و کسب افتخارات علمی و ورزشی گفت: موفقیت جوانان ایرانی در شرایط دشوار، جلوه‌ای از اراده، ایمان و ظرفیت‌های انسانی کشور است و باید این دستاوردها به‌درستی برای جامعه تبیین شود.

تبیین دستاوردها؛ مسئولیتی بر دوش رسانه‌ها و تریبون‌ها

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با تأکید بر نقش تلاش نخبگان در تقویت اقتدار ایران اظهار کرد: ورزشکارانی که با توان جسمی، اراده، اخلاق و ایمان خود در رقابت‌های جهانی افتخارآفرینی می‌کنند، در تقویت جایگاه ایران نقش دارند. همچنین بانوان ورزشکاری که با حفظ پوشش اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی حاضر می‌شوند، می‌توانند بدون سخنرانی و تبلیغات مستقیم، پیام فرهنگی خود را به مخاطبان جهانی منتقل کنند.

وی با اشاره به ضرورت بازتاب گسترده موفقیت‌ها و پیشرفت‌های کشور افزود: تکرار دستاوردها به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه جامعه باید در کنار شناخت کاستی‌ها، از ظرفیت‌ها، موفقیت‌ها و مسیرهای پیشرفت نیز آگاهی داشته باشد.

کلانتری با انتقاد از کم‌توجهی برخی تریبون‌ها به بازتاب این دستاوردها بیان کرد: اگر رسانه‌ها، مسئولان و صاحبان تریبون به اندازه کافی درباره پیشرفت‌های کشور سخن بگویند، زمینه تقویت امید و اعتماد عمومی فراهم می‌شود. این موضوع به‌ویژه در شرایط تقابل با قدرت‌های خارجی اهمیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به ظرفیت مساجد و نمازهای جمعه در تبیین مسائل کشور گفت: دستاوردهای علمی، صنعتی، دفاعی و زیرساختی باید به‌صورت مستمر برای مردم تشریح شود تا جامعه از روند حرکت و پیشرفت کشور آگاهی داشته باشد.

تبدیل دانش به فناوری و حل مسائل کشور

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با اشاره به ضرورت تبدیل دانش و استعدادهای داخلی به فناوری‌های کاربردی اظهار کرد: تولید علم، ثبت اختراع، تبدیل دانش به فناوری و رسیدن به تولید انبوه، مراحل متفاوتی هستند و پیشرفت واقعی زمانی کامل می‌شود که دستاوردهای علمی بتوانند مسائل واقعی مردم و کشور را حل کنند.

وی با اشاره به بخش دیگری از پیام چهارم آبان رهبر معظم انقلاب افزود: فناوری‌های مرتبط با سلول‌های بنیادی، نانو، زیست‌فناوری، هوافضا، صنعت، معدن، پزشکی، کشاورزی، انرژی و فناوری هسته‌ای، از جمله عرصه‌هایی هستند که ظرفیت علمی کشور در آن‌ها می‌تواند به نتایج کاربردی منجر شود.

کلانتری تولید برق با توربین‌های ایرانی، توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان در آب‌شیرین‌کن‌های جزایر جنوبی، استفاده از پهپادهای کشاورزی برای بهینه‌سازی عملیات زراعی، تولد فرزندان خانواده‌های نابارور با فناوری‌های پیشرفته، تشخیص و درمان برخی بیماری‌های صعب‌العلاج با رادیوداروهای ایرانی و پایش منابع طبیعی با ماهواره‌های سنجشی را از نمونه‌های کاربردی شدن دانش در کشور برشمرد.

وی با تأکید بر اهمیت پیوند میان پژوهش و نیازهای جامعه خاطرنشان کرد: دستاوردهای علمی و فناوری، به‌ویژه در حوزه‌های دفاعی و نظامی، ظرفیت‌های کشور را آشکار کرده‌اند و لازم است این توانمندی‌ها در کنار سایر پیشرفت‌ها به‌درستی برای مردم تبیین شوند.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در پایان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، بر نقش‌آفرینی نخبگان، تقویت امید عمومی و تبعیت عملی از ولایت در مسیر پیشرفت ایران تأکید کرد.