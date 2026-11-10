https://mehrnews.com/x3dzsV ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ کد مطلب 7007191 استانها گلستان استانها گلستان ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ خیابانهای گالیکش بار دیگر شاهد حضور شبانه مردم شد گالیکش-مردم گالیکش در تجمع شبانه، با حضور در خیابانها بر عهد و همبستگی خود تأکید کردند. دریافت 11 MB کد مطلب 7007191 کپی شد مطالب مرتبط حضور مستمر مردم در میدان نشانه تداوم راه شهدا و آرمانهای انقلاب است پرچمهای مردم، سلاح پیروزی رزمندگان در میدان نبرد است روایت یک دلدادگی تاریخی؛ قرار عاشقانه مردم خطه شاهوار با رهبر شهید برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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