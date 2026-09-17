محفل ادبی «ققنوس» در کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب شعر «ققنوس» که به همت دفتر شعر حوزه هنری استان و با همکاری کانون شعر و ادب رضوی تدارک دیده شده بود، با هدف ادای دین جامعه ادبی استان به مقام شامخ شهدای سرافراز و با استقبال پرشور علاقهمندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.
فرشته محمدی، مسئول دفتر شعر حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، در حاشیه این محفل ادبی با تأکید بر رسالت خطیر شاعران در حفظ و ترویج فرهنگ مقاومت اظهار داشت: نشست «ققنوس» تنها یک محفل ادبی نیست؛ بلکه تجلی ارادت قلبی شاعران این سرزمین به ساحت مقدس شهیدانی است که جان خود را در طبق اخلاص نهادند.
محمدی با اشاره به ضرورت حضور فعال هنرمندان در برنامههای فرهنگیِ مرتبط با ایثار و شهادت، افزود: شاعران استان و اعضای محفل «ققنوس»، بر اساس تکلیفی شرعی و اخلاقی، برگزاری این شب شعر را فرصتی مغتنم برای ادای دین به آرمانهای بلند شهدا دانستند. ما معتقدیم ادبیات پایداری، زبان گویای تاریخ است و حضور شاعران در این کنگره عظیم، سهم کوچکی در پاسداشت یاد و نام ۲۷۵۰ ستاره درخشان چهارمحال و بختیاری محسوب میشود تا یادمان نرود امنیت و آرامش امروز ما مرهون خون پاک این عزیزان است.
وی همچنین با بیان اینکه اشعار ارائهشده در این نشست با محوریت مضامین ارزشی تولید شدهاند، تصریح کرد: در این محفل، شاعران استان با سرودههای خود، حماسههای دوران دفاع مقدس، جلوههای ایثار و فداکاری شهدا و همچنین مضامین مرتبط با رهبر شهید را با کلامی استوار و پُرشور روایت کردند و بار دیگر ثابت کردند که هنر همواره در کنار مردم و در راه اعتلای ارزشهای انقلاب اسلامی ایستاده است.
در این نشست که با حضور سردار علی افضلی، فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) استان چهارمحال و بختیاری، همراه بود، شاعران برجستهای همچون همایون علیدوستی، سید مرتضی هاشمی، محمدمهدی احمدپور، احمد رفیعی وردنجانی، نگار رفیعی وردنجانی، موسی رئیسی، مرتضی کریمی قهفرخی، سیدهادی حسینی، محمدطاها شفاعتیفر، فرشته محمدی و پریسا مصلح به خوانش تازهترین سرودههای خود در وصف دلاوریهای شهدا و مضامین حماسی پرداختند که با استقبال مخاطبان همراه شد.
گفتنی است، کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری از ۲۱ تا ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در مجموعه ورزشی شهدای دانشآموز شهرکرد در حال برگزاری است و میزبان برنامههای متنوع فرهنگی و هنری در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان است.
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