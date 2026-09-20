به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه با همکاری انجمن ادبی «استاد محبت»، به مناسبت روز شعر و ادب فارسی، برنامه «عصر شعر» را برگزار میکند.
این برنامه با حضور شاعران کرمانشاه برگزار میشود و محفل آن به پاسداشت شعر فارسی و گرامیداشت یاد و خاطره مفاخر فرهنگ، ادب و هنر استان اختصاص دارد.
بر اساس برنامه اعلامشده، «عصر شعر» روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و علاقهمندان میتوانند در این برنامه ادبی حضور پیدا کنند.
این محفل از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن آمفیتئاتر استاد احمد عزیزی کتابخانه عمومی امیرکبیر کرمانشاه برگزار میشود.
برگزاری این برنامه با همکاری انجمن ادبی «استاد محبت» و ادارهکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه، فرصتی برای گردهمایی شاعران و پاسداشت شعر و ادب فارسی خواهد بود.
در این برنامه همچنین یاد و خاطره مفاخر فرهنگ، ادب و هنر کرمانشاه گرامی داشته میشود.
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