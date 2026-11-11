به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه اظهار کرد: پس از اعلام خبر مسمومیت به مرکز اورژانس استان، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس شهری از پایگاه‌های اورژانس شهری شماره ۲ و ۳ سلماس به محل حادثه اعزام شدند.

رضازاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده توسط نیروهای اورژانس افزود: این حادثه هیچ‌گونه فوتی نداشت و از مجموع ۱۲ فرد مسموم‌شده، سه نفر پس از دریافت خدمات درمانی به‌صورت سرپایی در محل درمان شدند.

وی گفت: ۹ نفر دیگر نیز پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به اورژانس بیمارستان خاتم‌الانبیاء سلماس منتقل شدند.