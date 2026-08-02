اجرای پویش ملی «۲۵ درجه قرار همدلی» در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری دامغان ضمن اشاره به اجرای پویش ۲۵ درجه قرار همدلی بیان کرد: این پویش با همراهی مردم و دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف این طرح عبور موفق از شرایط ناترازی برق است، افزود: این اقدام نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری همگانی است

فرماندار دامغان با بیان اینکه ضرورت رعایت الگوی صحیح مصرف محور این طرح است، گفت: تنظیم وسایل سرمایشی روی دمای ۲۵ درجه نقش مؤثری در پایداری شبکه برق خواهد داشت.

نوچه ناسار با بیان اینکه تأمین برق پایدار برای همه مشترکان هدف این پویش است، گفت: از همه شهروندان دامغانی درخواست می شود که در این پویش همراه باشند

وی با بیان اینکه این پویش همچنین فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر در زمینه مصرف بهینه انرژی را دنبال می کند، افزود: مدیریت مصرف، امروز یک ضرورت ملی است