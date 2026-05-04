به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه منطقه امیر آباد دامغان به مناسبت هفته معلم با اشاره به اینکه مفهوم شادی باید در جامعه نهادینه شود، ادامه داد: برای داشتن جامعه شاد باید از نهادهای پایه ای تر برنامه ریزی انجام شود.

وی با تاکید به اینکه خانواده شاد، مدرسه شاد، محله شاد، شهر شاد و در نهایت شهرستان شاد و با نشاط را می سازد، توضیح داد: هر چه این مسیر را بنیادی تر برداریم جامعه سالم تری را خواهیم داشت.

فرماندار دامغان به ایجاد فضای شاد و با نشاط در مدارس تاکید کرد و اظهار داشت: این نخستین گام برای شکل گیری جامعه امیدوار، پویا و پر انرژی است.

نوچه ناسار بیان کرد: زمانی معلم با لبخند وارد کلاس شود نخستین انرژی مثبت را به دانش آموزان انتقال می دهد و این همان قدم نهادن در مسیر تحقق هدف گذاری مذکور است.

وی دامغان را دارای ظرفیت های بالای فرهنگی و اجتماعی خواند و افزود: با همدلی و وحدت می توان از این ظرفیت ها برای توسعه شهرستان و همچنین رسیدن به جامعه بانشاط بهره برد.