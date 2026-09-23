امیرآباد دامغان ۹۳۰ دانش آموز دارد؛ ضرورت ارتقای کیفی آموزش در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش بخش امیرآباد همزمان با ظهر چهارشنبه در اداره آموزش و پرورش این بخش اعلام کرد: ۹۳۰ دانش آموز در این بخش آباد از امروز در کلاس های درس حاضر شدند.
وی با بیان اینکه این بخش دارای ۳۵ مدرسه شهری و روستایی است، افزود: ۷۰ دانش آموز پایه اولی در این بخش در کلاس اول حاضر شدند.
فرماندار دامغان با اشاره به وضعیت مدارس روستایی بخش امیر آباد بیان کرد: کمبودها و مشکلات موجود در حوزه آموزش و پرورش امیرآباد نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاهها و بهویژه دهیاریها است.
نوچه ناسار ابراز کرد: انتظار میرود دهیاران با شناسایی ظرفیتهای موجود در روستاها، در حد توان خود پشتیبان مجموعه آموزش و پرورش بوده و برای رفع مسائل و نیازهای مدارس همکاری لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به مسئولیتهای دهیاران در مسیر اجرای سیاستهای دولت تصریح کرد: دهیاریها علاوه بر انجام امور جاری و عمرانی روستاها، باید در موضوعات مهمی همچون افزایش تاب آوری اجتماعی، مدیریت ناترازی های انرژی، فرهنگسازی و ترویج صرفهجویی و ارتقای مشارکت اجتماعی مردم نیز نقش فعالتری ایفا کنند.
فرماندار دامغان با اشاره به مطالبه ارتقای کیفی آموزش ها در امیر آباد بیان کرد: ظرفیت تسهیلات اشتغالزایی نهادهای حمایتی و منابع اقتصادی و سرمایهگذاری، بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای اشتغال در روستاهای منطقه نیز موضوعی است که نباید فراموش شود.
نوچه ناسار ابراز کرد: باید از ظرفیت تسهیلات و حمایتهای موجود برای ایجاد فرصتهای شغلی، تقویت فعالیتهای اقتصادی و استفاده از توانمندیهای روستاییان بهره گرفت و دهیاران نیز در شناسایی ظرفیتها و معرفی طرحهای قابل اجرا نقش موثری داشته باشند.
نظر شما