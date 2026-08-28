بازارها در انتظار پاسخ وارش به معمای تورم آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، بازارهای جهانی در معاملات روز جمعه در آستانه سخنرانی «کوین وارش»، رئیس فدرال رزرو آمریکا، محتاط شدند و سرمایه‌گذاران در انتظار دریافت نشانه‌هایی درباره مسیر آینده سیاست پولی این کشور هستند.

بر اساس گزارش رویترز، سهام آسیایی روز جمعه پس از رشد قدرتمند سهام فناوری تحت تأثیر عملکرد شرکت انویدیا، با احتیاط معامله شد. شاخص MSCI سهام آسیا-اقیانوسیه حدود ۰.۲ درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص نیکی ژاپن ۰.۵ درصد بالا رفت و شاخص تایوان نیز ۰.۸ درصد رشد کرد. در مقابل، شاخص کُسپی کره جنوبی ۱.۵ درصد کاهش یافت و شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۴ درصد افزایش داشت.

معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا نیز اندکی کاهش یافت؛ به‌طوری که معاملات آتی S&P ۵۰۰ و نزدک هر دو حدود ۰.۲ درصد افت کردند. سرمایه‌گذاران اکنون توجه اصلی خود را به سخنرانی وارش در نشست اقتصادی جکسون‌هول معطوف کرده‌اند و امیدوارند رئیس جدید فدرال رزرو درباره چشم‌انداز تورم و مسیر احتمالی نرخ بهره شفاف‌سازی کند.

رویترز گزارش داده است که نگرانی درباره تداوم تورم در آمریکا افزایش یافته و نرخ تورم شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه ژوئیه ۳.۷ درصد بوده است؛ رقمی که همچنان فاصله قابل توجهی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. در همین حال، برخی مقام‌های فدرال رزرو بر احتمال نیاز به افزایش نرخ بهره برای مهار تورم تأکید کرده‌اند.

نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو از ماه دسامبر در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت مانده است. اکنون بازارها منتظرند مشخص شود وارش در نخستین حضور مهم خود در نشست جکسون‌هول تا چه اندازه درباره سیاست آینده بانک مرکزی آمریکا و واکنش آن به تورم توضیح خواهد داد.

در بازار اوراق قرضه آمریکا نیز بازدهی‌ها اندکی افزایش یافت، هرچند بازده اوراق ۳۰ ساله نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است. رویترز می‌گوید نگرانی سرمایه‌گذاران درباره توانایی فدرال رزرو برای کنترل تورم، در کنار سطح بالای بدهی دولت آمریکا، همچنان بر بازار اوراق فشار وارد می‌کند.

در بازار ارز، دلار آمریکا نزدیک بالاترین سطح یک هفته اخیر در برابر ارزهای اصلی ثابت ماند. در مقابل، دلار استرالیا پس از انتشار داده‌های قوی تورمی در این کشور به بالاترین سطح سه ماه گذشته رسید.

در بازار کالاها نیز قیمت نفت با وجود افزایش محدود در معاملات روز جمعه، در مسیر ثبت کاهش بیش از ۵ درصدی در هفته قرار دارد. طلا نیز در هفته جاری حدود ۰.۵ درصد کاهش داشته است. همزمان، کاهش تنش‌های مربوط به تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و توافق ایران و عمان درباره مدیریت عبور و مرور دریایی، از عوامل مؤثر بر کاهش قیمت نفت عنوان شده است.

به این ترتیب، سخنرانی امروز رئیس فدرال رزرو در جکسون‌هول می‌تواند جهت حرکت بازارهای جهانی در زمینه نرخ بهره، ارز، اوراق قرضه و فلزات گرانبها را تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌ویژه اگر وارش درباره نحوه واکنش بانک مرکزی به تورم بالاتر از هدف، موضع مشخصی ارائه کند.