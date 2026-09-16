به گزارش خبرگزاری مهر، بازارهای جهانی سهام در شرایطی محتاطانه معامله شدند که افزایش بازده اوراق قرضه و انتظار برای تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره، ریسک نوسان در بازارهای مالی را افزایش داده است.

در معاملات روز سه‌شنبه، شاخص S&P ۵۰۰ آمریکا ۰.۵ درصد کاهش یافت و برای دومین جلسه متوالی افت کرد. همزمان، بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید و برای نخستین بار در سه سال گذشته از ۵ درصد عبور کرد.

بازده این اوراق در معاملات آسیایی چهارشنبه اندکی کاهش یافت و به ۴.۹۸۷۵ درصد رسید، اما همچنان در نزدیکی مرز ۵ درصد باقی ماند. افزایش بازده اوراق، هزینه استقراض را بالا می‌برد و می‌تواند جذابیت نسبی دارایی‌های پرریسک از جمله سهام را کاهش دهد.

فشار در بازار اوراق تنها به آمریکا محدود نیست. رویترز گزارش داده میانگین بازده اوراق ۱۰ساله کشورهای گروه هفت به ۴.۲۸۵ درصد رسیده که بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۰۸ است. افزایش بدهی دولت‌ها، فشارهای تورمی و تنش‌های ژئوپلیتیکی از عوامل مطرح‌شده برای رشد هزینه استقراض در اقتصادهای بزرگ هستند.

در آسیا، شاخص MSCI سهام آسیا-اقیانوسیه خارج از ژاپن پس از چهار جلسه کاهش، در معاملات امروز نوسانی بود و در نهایت حدود ۰.۳ درصد رشد کرد؛ رشد سهام تایوان بخشی از افت بازار چین را جبران کرد. شاخص نیک‌کی ژاپن نیز حدود ۰.۱ درصد کاهش یافت.

اکنون تمرکز سرمایه‌گذاران بر تصمیم فدرال رزرو است. معاملات بازار نشان می‌دهد احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره به حدود ۹۲.۴ درصد رسیده، در حالی که این احتمال یک هفته قبل ۵۹.۴ درصد بود. نبود راهنمایی روشن درباره مسیر بعدی نرخ بهره می‌تواند به افزایش نوسان در بازار سهام منجر شود.

در بازار ارز نیز شاخص دلار آمریکا نزدیک بالاترین سطح دو هفته اخیر قرار گرفت. همزمان، بازار رمزارزها پس از افت‌های اخیر در حال تثبیت بود؛ بیت‌کوین تقریباً بدون تغییر در محدوده ۷۵ هزار و ۹۰۰ دلار معامله شد و اتریوم حدود ۰.۳ درصد افت کرد.