به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی، مجموعه‌ای از حملات را در مناطق مختلف کرانه باختری انجام دادند.

در یکی از این حملات، شهرک‌نشینان در نزدیکی ورودی شمالی شهر بیره، خودروهای فلسطینی ها را سنگ‌باران کردند که در پی آن شیشه‌های دو خودرو شکسته شد.

همچنین شهرک‌نشینان در شمال غرب نابلس، محصول حدود ۲۵۰ درخت موز متعلق به فلسطینی ها را به سرقت بردند.

در شهرک «سبسطیه» نیز شهرک‌نشینان به دو منزل فلسطینی یورش برده و شبکه‌های آب و برخی دیگر از تجهیزات و محتویات داخل این منازل را باز و تخریب کردند.

این حملات با حمایت و حضور نظامیان رژیم صهیونیستی انجام شده است.