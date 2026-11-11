به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجتمع بیمارستانی الشفا در شهر غزه اعلام کرد در پی حمله یک فروند پهپاد اسرائیلی به محله النصر در غرب این شهر، یک فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی دیگر مجروح شده‌اند.

بر اساس این گزارش، مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی منتقل شده‌اند.

تا زمان انتشار این خبر، جزئیات بیشتری درباره هویت شهید، شمار دقیق مجروحان و شرایط جسمانی آنان منتشر نشده است.

رژیم صهیونیستی به مفاد آتش بس پایبند نبوده و حملات پهپادی و تیراندازی نظامیان صهیونیست در مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد. خبرگزاری آناتولی در گزارشی در ۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان ۱۴۰۵) از شهادت یک فلسطینی و مجروح شدن ۱۹ نفر دیگر در حملات پهپادی و تیراندازی نظامیان صهیونیست در مناطق مختلف نوار غزه خبر داده بود.