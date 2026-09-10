به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر پنجشنبه در آیین بزرگداشت کیومرث صابری فومنی (گلآقا) با گرامیداشت یاد و خاطره این طنزپرداز برجسته اظهار کرد: حضور در چنین مراسمی و دیدن عزیزانی که بخشی از خاطرات دوران جوانی ما را شکل دادهاند، برای من بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به حضور چهرههای فرهنگی و هنری در این مراسم افزود: از آقای کاردان عزیز که بخشی از خاطرات دوران جوانی ما و سالهایی که تلویزیون تنها چند شبکه داشت و برنامههای ایشان بخش مهمی از اوقات مردم را پر میکرد، تشکر میکنم. همچنین از آقای عظیمی، دکتر معصومی و همه دوستان و نمایندگان حاضر در این جلسه قدردانی دارم.
استاندار گیلان با بیان اینکه شهرستان فومن سرزمین مشاهیر بزرگی است، گفت: فومن از شیون فومنی و کیومرث صابری فومنی تا آیتالله بهجت، چهرههای بزرگ و اثرگذاری را به جامعه ایران معرفی کرده است.
حقشناس ادامه داد: گیلان را نباید تنها با طبیعت زیبا، آبوهوا و محصولات کشاورزیاش شناخت؛ چراکه این سرزمین از نظر فرهنگی نیز دارای ریشههایی بسیار عمیق است.
وی با اشاره به شخصیت و آثار کیومرث صابری فومنی تصریح کرد: گلآقا در شرایطی طنز را آغاز کرد که فضای کشور کاملاً جنگی بود و شرایط سیاسی آن دوران با امروز تفاوت داشت، اما او تندترین طنزها را بیان میکرد، بدون اینکه دل کسی را برنجاند.
استاندار گیلان هنر گلآقا را در رعایت مرزهای اخلاقی طنز دانست و افزود: گاهی نقد کردن ممکن است دلها را بیازارد و طبیعی است که چنین نقدی مورد توجه قرار نگیرد. ممکن است برخی طنزها در کوتاهمدت مانند فستفود یا مسکن قوی اثرگذار باشند، اما آثار ماندگار ایجاد نمیکنند؛ در حالی که کیومرث صابری همچنان ماندگار است.
حقشناس گفت: وقتی نام «دو کلمه حرف حساب» در ذهن انسان تداعی میشود، ناخودآگاه حال آدم خوب میشود؛ این نشان میدهد که آثار گلآقا توانستهاند جایگاهی ماندگار در فرهنگ و ادبیات معاصر ایران پیدا کنند.
وی با اشاره به فعالیت گلآقا در روزنامه اطلاعات و انتشار مجله گلآقا بیان کرد: مجله گلآقا در مقطعی به تیراژ حدود ۱۲۰ هزار نسخه رسید و حتی ارقامی بالاتر از این میزان نیز درباره تیراژ آن مطرح شده است. این رقم برای یک نشریه طنز سیاسی، بهویژه در آن دوران، عدد قابل توجهی است.
استاندار گیلان در ادامه با اشاره به نقش فرهنگ در ماندگاری ایران اظهار کرد: ایران تنها به دلیل سلحشوریها و حماسههای تاریخی خود پابرجا نمانده است، بلکه بخش مهمی از ماندگاری این سرزمین به ستونهای قدرتمند فرهنگی آن بازمیگردد؛ شخصیتهایی همچون فردوسی، حافظ، سعدی و خیام.
حقشناس با مقایسه جایگاه فردوسی و گلآقا گفت: شباهت کوچکی که در ذهن من میان فردوسی و گلآقا وجود دارد، خلق شخصیتهاست. فردوسی در عرصه شعر حماسی، اسطورهها و شخصیتهایی را خلق کرد که بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران را وارد ادبیات ما کردند.
وی افزود: گلآقا نیز در عرصه طنز همین کار را انجام داد و شخصیتهای کوچه و بازار را خلق کرد. بسیاری از حرفهای خود را از زبان شخصیتهایی همچون «غضنفر» بیان میکرد و همین شخصیتپردازی موجب شد آثار او در میان مردم ماندگار شود.
استاندار گیلان همچنین به جایگاه علمی و فرهنگی دکتر محمد معین اشاره کرد و گفت: اگر دکتر معین نبود، شاید کار دهخدا به شکل امروز جمعآوری و تکمیل نمیشد. دکتر معین پس از دهخدا بخش دیگری از این اثر بزرگ را تکمیل و منتشر کرد تا میراث ارزشمند زبان فارسی حفظ شود.
حقشناس ادامه داد: گیلان سرزمین ادیبان و دانشمندان بزرگی است و در حوزه علمی نیز چهرههای ارزشمندی را به کشور معرفی کرده است.
وی با اشاره به زندگی و خدمات علمی دکتر آذر اندامی اظهار کرد: در گیلان بانوان بزرگی همچون دکتر آذر اندامی رشد کردند؛ بانویی که در عرصه پزشکی و تحقیقات علمی فعالیت کرد و نام او در تاریخ علمی ایران ماندگار شد.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به پیشینه توجه مردم این استان به آموزش دختران گفت: در دورهای که در برخی شهرها مدارس دخترانه با مخالفتهایی مواجه میشد، در رشت و با مشارکت بانوان نیکوکار ایرانی، مدرسه فروغ در سال ۱۲۸۲ تأسیس شد و از دل چنین فضاهای فرهنگی و آموزشی، شخصیتهایی همچون دکتر آذر اندامی ظهور کردند.
حقشناس با تأکید بر جایگاه گیلان در حوزه کتاب و کتابخوانی افزود: گیلانیها همواره به فرهنگ، آموزش و کتابخوانی توجه ویژه داشتهاند و اقدامات فرهنگی انجامشده در شهرهایی همچون آستارا نیز نشاندهنده همین پیشینه و اهتمام مردم این استان است.
وی در پایان گفت: به نظر میرسد خاک گیلان هم در بخش کشاورزی، محصولاتی لذیذ و ماندگار به مردم عرضه میکند و هم در بخش فرهنگ، انسانها و آثار ارزشمندی پرورش میدهد؛ همانگونه که لبخندهای گلآقا و آثار ماندگار او همچنان در ذهن و دل مردم ایران باقی مانده است.
استاندار گیلان ابراز امیدواری کرد: فرهنگ ماندگار و پایدار این سرزمین به همت علاقهمندان و فعالان فرهنگی حفظ شود و این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده و همه ایرانیان همچنان زنده و پویا باقی بماند.
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