به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر صفری راد صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از انجام عملیات امدادرسانی هوایی به سه روستای بخش ززو ماهرو شهرستان الیگودرز، خبر داد و اظهارداشت: در همین راستا با هماهنگی‌های انجام‌شده، یک فروند بالگرد به‌منظور پشتیبانی از عملیات امدادرسانی به مناطق محاصره‌شده، اعزام شد.

وی یادآر شد: طی یک سورتی پرواز، اقلام و محموله‌های امدادی موردنیاز به سه روستای بخش ززوماهرو که به‌دلیل انسداد راه‌های ارتباطی امکان امدادرسانی زمینی به آن‌ها وجود نداشت، منتقل و توزیع شد.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان ادامه‌داد: همچنین بالگرد اورژانس فوریت‌های پزشکی استان نیز طی دو سورتی پرواز، نسبت به انتقال ۶ نفر از افراد درراه‌مانده به روستای مرگسر بخش ززوماهرو اقدام کرد.

صفری راد افزود: با توجه به تداوم شرایط ناشی از انسداد راه‌های ارتباطی و ضرورت امدادرسانی به تمامی افراد گرفتار در مناطق مذکور، مقرر شد عملیات امدادرسانی هوایی در روز آینده نیز ادامه یابد و با استفاده از ظرفیت بالگردهای عملیاتی، نسبت به انتقال سایر افراد درراه‌مانده و توزیع اقلام غذایی و امدادی موردنیاز در روستاهای فاقد راه دسترسی اقدام شود.

براساس این گزارش، سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان به همراه مدیران و مسئولان عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان، با حضور و استقرار در پایگاه جمعیت هلال‌احمر شهید رضایی واقع در روستای خمه شهرستان الیگودرز، که مجهز به پد بالگرد است، هماهنگی‌های لازم را به‌منظور تسریع در روند امدادرسانی هوایی به مناطق آسیب‌دیده و فاقد راه دسترسی انجام دادند.