به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت ثبت و پاسداشت حماسه‌آفرینی مردم استان در مقاطع مختلف تاریخی، اظهار کرد: پیشنهاد نام‌گذاری روزی به‌عنوان «روز ملی مقاومت و سلحشوری مردم کهگیلویه و بویراحمد» در جلسات پیشین مطرح و ابعاد مختلف آن بررسی شد.

وی با تشریح پیشینه این پیشنهاد افزود: مردم استان در مقطعی حساس و در شرایطی که دشمن جنگی همه‌جانبه را علیه کشور تحمیل کرده بود، با حضور خودجوش و شجاعانه در صحنه، نقشه‌های دشمن را با شکست مواجه کردند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در آن مقطع، حضور مردم ابتدا با هدف یافتن خلبان هواپیمای ساقط‌شده دشمن شکل گرفت و مردم برای جست‌وجو به ارتفاعات، کوهستان‌ها و جنگل‌ها رفتند، اما پس از مواجهه با بالگردهای مسلح و مجهز دشمن، با وجود نداشتن تجهیزات نظامی، شجاعانه در برابر آنها ایستادگی کردند.

رحمانی با بیان اینکه این رویداد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها، در نقاط مختلف استان چند صد هزار تیر به سمت بالگردهای دشمن شلیک شد و در جریان این درگیری‌ها، بالگردهای دشمن سقوط کردند.

وی خاطرنشان کرد: حضور حماسی و شجاعانه مردم استان موجب خنثی‌شدن توطئه دشمن برای اجرای عملیات زمینی شد و این رویداد به یکی از جلوه‌های برجسته مقاومت مردمی در تاریخ کشور تبدیل شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سابقه درخشان مردم استان در عرصه‌های دفاع از کشور، از جمله دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ رمضان، گفت: در این رویداد، اوج همدلی، اتحاد و روحیه مقاومت مردم به نمایش گذاشته شد؛ مردمی که با دست خالی و به‌صورت خودجوش، با وجود آگاهی از خطرات احتمالی، برای دفاع از سرزمین خود به میدان آمدند.

رحمانی با قدردانی از اعضای شورای فرهنگ عمومی و آیت‌الله حسینی به‌دلیل طرح دیدگاه‌ها و بررسی کارشناسی این موضوع، بیان کرد: اعضای شورا با پیشنهاد نام‌گذاری این روز موافقت کردند و مقرر شد فرآیند قانونی و اداری آن برای بررسی و تصویب نهایی در شورای فرهنگ عمومی کشور دنبال شود.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع در سطح ملی افزود: پیش از این، کلیات پیشنهاد در نشست استانداران با حضور رئیس‌جمهور مطرح و مورد موافقت قرار گرفته بود. همچنین این موضوع در جلسه‌ای با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح شد و کلیات آن به تصویب رسید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهاد نام‌گذاری روزی برای شهرستان گچساران اشاره کرد و گفت: در این زمینه دو پیشنهاد شامل نام‌گذاری هشتم آذر به‌عنوان روز نفت و نوزدهم آبان به‌عنوان روز شهدای مسجد شهیدان مطرح شده است.

رحمانی افزود: کلیات نام‌گذاری مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد شورای فرهنگ عمومی شهرستان گچساران این دو پیشنهاد را بررسی و با تلفیق آنها، عنوان نهایی را برای طرح و تصویب به شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه کند.