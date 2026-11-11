به گزارش خبرنگار مهر، پیرو مصوبات بند نخست جلسه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به انتقال و جابه‌جایی خطوط لوله شبکه گاز روستاهای کشار علیا و سنگان پایین، بازدید میدانی با حضور جمعی از مسئولان انجام شد.

این بازدید با هدف بررسی شرایط موجود و ضرورت انتقال و جابه‌جایی خطوط لوله گاز، به‌منظور ایمن‌سازی و ارتقای ایمنی محور و تأسیسات گازرسانی صورت گرفت.

در جریان این بازدید، مسائل و ملاحظات فنی و کارشناسی دستگاه‌های مربوطه مطرح و تبادل نظر شد تا پس از جمع‌بندی موضوعات، اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام پذیرد.