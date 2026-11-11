به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح چهارشنبه در رویداد حماسه نگار در شهرستان گناوه به سیره اجتماعی و سیاسی حضرت فاطمه زهرا (س)، احیای نام شهدا، رفتن به زیارت قبور شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان را از مهم‌ترین جلوه‌های مجاهدت آن حضرت دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی مانند شورای فرهنگ عمومی برای آشنا کردن نسل جدید با آرمان‌های شهدا تأکیدکرد.

امام جمعه گناوه، در جمع مسئولان، فرماندهان، روحانیون، نخبگان و خانواده‌های شهدا ضمن خیرمقدم به حاضران و تقدیر از برگزارکنندگان این نشست معنوی، اظهار کرد: استان بوشهر در طول تاریخ ایران، استانی بی‌نظیر و دارای ظرفیت‌های ارزشمند و ماندگار تاریخی است.

وی با اشاره به فرمایش امام صادق (ع) که حضرت فاطمه (س) را «صدیقه شهیده» خوانده‌اند، گفت: در میان همه اوصاف و القاب حضرت زهرا (س)، دو صفت «صدیقه» و «شهیده» برجسته‌تر است؛ چراکه آن حضرت در راه احقاق حق، دفاع از حق و دفاع از ولایت به شهادت رسید.

امام جمعه گناوه با تأکید بر لزوم الگوگیری از زندگی پرخیر و برکت حضرت زهرا (س) افزود: یکی از جلوه‌های مجاهدت اجتماعی و سیاسی آن حضرت، زنده نگه داشتن یاد شهدا بود. حضرت زهرا (س) با حمایت از مجاهدان، مداوای مجروحان جنگ و حضور هر هفته در زیارت قبور شهدا، نقش مهمی در احیای نام و یاد شهدا داشت.

وی با اشاره به اقدام زیبای حضرت زهرا (س) در ساخت تسبیح از تربت شهدا، تصریح کرد: هدف اصلی این اقدام، ماندگاری خدمات، ایثارگری‌ها و دفاع شهدا از ولایت در ذهن جامعه و نسل آینده بود تا یاد شهدا همواره زنده بماند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با انتقاد از کم‌توجهی به ظرفیت یاد شهدا در جامعه امروز گفت: متأسفانه در انتقال فرهنگ ایثار، ازخودگذشتگی و شهامت شهدا به نسل جوان و نسل دهه نودی کمتر استفاده کرده‌ایم.

وی با اشاره به تأثیر معنوی اردوهای راهیان نور بر دانشجویان و دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: جوانان و نوجوانان ما تشنه حضور در این فضاهای معنوی هستند و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه ارتباط بیشتر آنان با سیره و زندگی شهدا فراهم شود.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه دو خطر «فراموشی» و «تحریف» همواره حوادث ماندگار تاریخی را تهدید می‌کند، افزود: امروز باید بیش از پیش به یاد رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس توجه کنیم و نگذاریم ایثارگری‌های آنان به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به ظرفیت شورای فرهنگ عمومی در شهرستان‌ها گفت: در شهرستان گناوه، به مناسبت یک روز تاریخی ماندگار و به یاد شهدای عملیات فتح‌المبین، این روز را به عنوان «روز گناوه» در شورای فرهنگ عمومی معرفی کرده‌ایم و این الگو می‌تواند در سایر شهرستان‌ها نیز برای آشنا کردن نسل جوان با اهداف شهدا مورد استفاده قرار گیرد.