حجت‌الاسلام احمد فارسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه‌های ویژه ایام فاطمیه در شهرستان ملایر پرداخت و ضمن تسلیت این ایام اظهار کرد: ستاد برگزاری مراسم ملایر امسال نیز همچون سال‌های گذشته، برنامه‌های باشکوهی را با مشارکت هیئات مذهبی و اقشار مختلف مردم ولایتمدار ملایر تدارک دیده است.

وی درباره نخستین برنامه افزود: مراسم دسته عزاداری بانوان فاطمی در روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد و مسیر حرکت این دسته از میدان شهید جوکار مقابل مسجد فاطمیه آغاز خواهد شد و با عبور از خیابان شهید رجایی به سمت حسینیه سیدالشهدا (ع) ادامه می‌یابد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملایر در ادامه گفت: مراسم دسته عزاداری و تشییع پیکر مطهر شهدای خوشنام نیز در روز جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود که مسیر این مراسم نیز از میدان شهید جوکار مقابل مسجد فاطمیه آغاز خواهد شد و به مصلی نماز جمعه ملایر ختم می‌شود.

وی در پایان از عموم مردم مومن و شهیدپرور ملایر دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این مراسم عطر فاطمی را در فضای شهر جاری کنند.