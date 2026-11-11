به گزارش خبرنگار مهر، آزیتا اسدی صبح چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای مهار کانون گردوغبار دشت الله‌آباد با حضور مسئولان ملی و استانی، با تشریح اقدامات و برنامه‌های منابع طبیعی برای حفظ و احیای پوشش گیاهی این دشت اظهار کرد: مقابله با پدیده گردوغبار و احیای دشت الله‌آباد موضوعی فرابخشی است و اقدامات یک دستگاه به‌تنهایی نمی‌تواند به نتیجه پایدار منجر شود.

وی با اشاره به سه محور اصلی اقدامات منابع طبیعی افزود: اجرای سازه‌های هلالی آبگیر برای استحصال و نگهداشت آب باران، قرق و مدیریت چرا و همچنین نهال‌کاری و بوته‌کاری از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل برای احیای عرصه‌های مستعد و کنترل فرسایش بادی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین با اشاره به چالش‌های اجرای طرح‌های احیایی در دشت الله‌آباد بیان کرد: وجود اراضی مستثنیات و زمین‌های کشاورزی رهاشده، ضرورت تأمین علوفه مورد نیاز بهره‌برداران در صورت اجرای طرح‌های قرق و دشواری ساماندهی چرای غیرمجاز شترها به دلیل همکاری نکردن برخی بهره‌برداران، از جمله موانع مدیریت این عرصه است.

اسدی با تأکید بر ضرورت انطباق برنامه‌های احیایی با شرایط اقلیمی منطقه گفت: با توجه به بارندگی بسیار کم در دشت الله‌آباد، انتخاب راهکارها باید متناسب با شرایط اقلیمی و اکولوژیک منطقه باشد و در این مسیر، معیشت جوامع محلی و بهره‌برداران نیز مورد توجه قرار گیرد تا اقدامات حفاظتی از پایداری و اثربخشی لازم برخوردار شود.

وی از به ثمر رسیدن بوته‌کاری‌های سنوات گذشته گونه آتریپلکس و رسیدن این بوته‌ها به مرحله بذردهی خبر داد و اضافه کرد: تولید نهال گونه‌های بیابانی در نهالستان میلاد و جلب مشارکت جوامع محلی در اجرای طرح‌های احیایی نیز در دستور کار منابع طبیعی قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین همچنین تعیین تکلیف و ساماندهی کانال زهکشی، محدودیت‌های ناشی از اعلام منطقه به‌عنوان تالاب در اجرای برخی اقدامات منابع طبیعی از جمله مالچ‌پاشی ریگی و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی را از دیگر موضوعات مؤثر در مدیریت دشت الله‌آباد عنوان کرد.

اسدی در پایان بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی، مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی و تأمین منابع مالی پایدار تأکید کرد و خواستار تدوین برنامه‌ای اجرایی و متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های دشت الله‌آباد برای مهار کانون گردوغبار و احیای این عرصه شد.