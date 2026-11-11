به گزارش خبرنگار مهر، مسلم مرادی پیش از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مأموران در جریان بازرسی از یک دستگاه خودروی نیسان در ایستگاه بازرسی دوراهی بیجار–دیواندره، موفق به کشف ۲ تن چوب قاچاق از نوع «بید خودرو» شدند.

وی افزود: این محموله از یکی از روستاهای شهرستان دیواندره بارگیری و به مقصد شهر قیدار در استان زنجان حمل می‌شد که به دلیل نداشتن مجوز قانونی، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی توقیف شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره ادامه داد: پس از توقیف خودرو، محموله چوب با همراهی عوامل انتظامی به محوطه این اداره منتقل و پرونده تخلف برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی تشکیل شد.