به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، پنجمین فصل «زیرخاکی» به نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان و تهیه‌کنندگی رضا نصیری‌نیا، پس از پایان مراحل پیش‌تولید، از شنبه ۲۳ آبان‌ماه مقابل دوربین می‌رود و در ۱۵ قسمت تولید خواهد شد.

فصل پنجم، آغازگر ماجراهایی تازه برای شخصیت فریبرز باغ‌بیشه و خانواده‌اش خواهد بود؛ خانواده‌ای که این بار نیز در موقعیت‌هایی پیش‌بینی‌نشده و طنزآمیز گرفتار می‌شوند.

«زیرخاکی» نخستین بار در بهار ۱۳۹۹ از شبکه یک سیما روی آنتن رفت و طی چهار فصل، با روایت طنزآمیز زندگی فریبرز باغ‌بیشه در بستر رویدادهای تاریخی، به یکی از مجموعه‌های پرمخاطب تلویزیون تبدیل شد. فصل چهارم این مجموعه نوروز ۱۴۰۳ پخش شد و داستان آن به پایان رسید.

در فصل تازه، پژمان جمشیدی در نقش فریبرز باغ‌بیشه، ژاله صامتی در نقش پریچهر و رایان سرلک در نقش کاوه بار دیگر مقابل دوربین می‌روند. پیام احمدی‌نیا نیز از دیگر بازیگران فصل پنجم است.

اسامی دیگر بازیگران این فصل به‌تدریج اعلام خواهد شد.