به گزارش خبرگزاری مهر، مجید خطیبی، بعد از ظهر چهارشنبه ، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی سواری X33 و تریلی در شهرستان ورامین، نیروهای امدادی پایگاه امامزاده عبدالله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک نفر مصدوم شد که پس از حضور امدادگران هلال‌احمر در محل، اقدامات اولیه امدادی برای وی انجام و مصدوم پس از تثبیت وضعیت جسمانی، برای انتقال به مرکز درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ورامین خاطرنشان کرد: امدادگران پایگاه امامزاده عبدالله در این عملیات با حضور به‌موقع در محل حادثه، اقدامات لازم برای رسیدگی اولیه به مصدوم را انجام دادند.