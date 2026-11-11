به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از آغاز ثبت‌نام متقاضیان طرح خرید اعتباری کالا از امروز، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه، از طریق بازوی رسمی سازمان در پیام‌رسان بله خبر داد و اعلام کرد: امکان خرید کالا در چارچوب این طرح از ۲۵ آبان‌ماه فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار کرد: طرح خرید اعتباری کالا با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها، حمایت از معیشت مردم، تسهیل دسترسی به کالاهای مورد نیاز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین خرید اعتباری طراحی و اجرا شده است.

نوروزی افزود: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بازوی رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله، فرایند ثبت‌نام و انتخاب شرکت تأمین‌کننده اعتبار را انجام دهند و پس از تکمیل مراحل مربوط، از ۲۵ آبان‌ماه نسبت به خرید کالا اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: در چارچوب این طرح، امکان دریافت اعتبار خرید تا سقف دو برابر مبلغ یارانه نقدی ماهانه خانوار پیش‌بینی شده است. استفاده از این اعتبار اختیاری بوده و بازپرداخت آن مطابق ضوابط اجرایی، در دو قسط و از محل یارانه خانوار انجام می‌شود.

نوروزی بر نقش مشارکت شرکت‌های تأمین‌کننده اعتبار در اجرای این طرح تصریح کرد: با ایجاد زیرساخت فنی و اطلاعاتی و فراهم‌سازی بستر اتصال شرکت‌های اعتباردهنده به سامانه‌های سازمان، زمینه ارائه خدمات خرید اعتباری و بهره‌مندی آسان‌تر خانوارها از این ظرفیت فراهم شده است.

وی در پایان از هموطنان متقاضی خواست برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به بازوی رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله مراجعه کنند.

ورود به بازوی رسمی سازمان و ثبت‌نام در طرح خرید اعتباری کالا (https://ble.ir/hadafmandi_yaranehbot)