به گزارش خبرگزاری مهر، آنسا نوشت: کاهش ذخایر تسلیحاتی و ضرورت تأمین نیازهای دفاعی این کشور ممکن است رم را به توقف ارسال برخی تسلیحات، به‌ویژه موشک‌های رهگیر آستر به اوکراین وادار کند.

در این گزارش آمده است: فهرست تجهیزات قابل ارسال ایتالیا به اوکراین، به‌ویژه در حوزه پدافند هوایی به‌تدریج محدودتر می شود.

آنسا نوشت: در بسته سیزدهم کمک‌های نظامی ایتالیا به اوکراین ممکن است قطعاتی برای حفظ توان عملیاتی سامانه پدافندی مشترک ایتالیایی ـ فرانسوی «سامپ/تی» گنجانده شود اما ذخایر موشک‌های رهگیر آستر که برای تجهیز این سامانه به کار می‌روند، ممکن است دیگر امکان تأمین نیازهای اوکراین را نداشته باشند.

این رسانه ایتالیایی با اشاره به اظهارات گوئیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا درباره ضرورت حفظ ذخایر تسلیحاتی این کشور نوشت: احتمال توقف ارسال این موشک‌ها به اوکراین، حتی در آینده نزدیک، منتفی نیست؛ همان‌گونه که آلمان نیز پیش‌تر از ادامه تأمین موشک‌های پاتریوت برای کی‌یف خودداری کرده است.

این گزارش همچنین به محدودیت ظرفیت صنایع تسلیحاتی برای افزایش سریع تولید اشاره کرد و به نقل از وزیر دفاع ایتالیا نوشت: درخواست‌های اوکراین در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه سامانه‌های پدافند هوایی فراتر از امکانات موجود رم است.

با این حال، آنسا تأکید کرده است که کاهش حجم محموله‌های تسلیحاتی به معنای کنار گذاشتن حمایت ایتالیا از اوکراین نیست. بخشی از بسته جدید کمک‌های رم نیز به تأمین ژنراتور و قطعات مورد نیاز برای تعمیر زیرساخت‌های انرژی آسیب‌دیده اوکراین اختصاص خواهد داشت.