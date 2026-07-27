به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از مشاعات ساختمانی شاهرود موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران کلانتری ۱۱ آزادی پرونده را در دست گرفتند، توضیح داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی موفق به شناسایی سارق شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود با تاکید به اینکه سارق فردی معتاد و سابقه دار است، ادامه داد: پلیس طی عملیاتی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کرد.

شائینی با بیان اینکه متهم در مواجهه با مستندات و ادله پلیسی به جرم خود اعتراف کرد، یادآور شد: این فرد به ۱۷ فقره سرقت موتور کولرهای آبی در سطح شهرستان شاهرود اقرار کرده است.

وی با اشاره به ادامه روند رسیدگی به پرونده، اضافه کرد: بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و برهم‌ زنندگان امنیت عمومی با جدیت در دست اجرا است.