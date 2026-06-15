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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

دستگیری قاتل فراری در شاهرود؛ علت قتل مشاجره بر سر جای پارک خودرو بود

دستگیری قاتل فراری در شاهرود؛ علت قتل مشاجره بر سر جای پارک خودرو بود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری قاتل فراری در شاهرود کمتر از ۲۴ ساعت از وقوع حادثه خبر داد و گفت: علت و انگیزه قتل، مشاجره بر سر جای پارک خودرو بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود از وقوع یک قتل خبر داد و در جزییات حادثه بیان کرد: این حادثه در حالی رخ داد که بر سر جای پارک مشاجره بین دو نفر شدت گرفت.

وی ادامه داد: متهم با استفاده از سلاح سرد مقتول را مجروح کرد و قبل از رسیدن ماموران متواری شده است.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه تلاش کادر درمان برای نجات این فرد موثر واقع نبود و بر اثر شدت جراحات جان باخت، توضیح داد: با فوت این جوان پرونده وارد فاز دیگری شد.

شائینی با اشاره به حضور در صحنه جرم کارآگاهان و تحقیقات و اطلاعات میدانی موفق به یافتن هویت قاتل شد، تصریح کرد: در نهایت با اقدامات فنی مخفیگاه متهم در یکی از روستاهای شاهرود شناسایی شد.

وی ادامه داد: متهم ۲۲ ساله با دیدن ماموران بدون توجه به اخطاریه پلیس قصد فرار داشت که با شلیک ماموران زمین گیر و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شاهرود اضافه کرد: این متهم در بازجویی های اولیه به قتل مقتول ۴۰ ساله بر اثر اختلاف و مشاجره اقرار کرد و روانه زندان شد.

کد مطلب 6861458

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