به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی- فصل تابستان ۱۴۰۵ (بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر اساس آمارهای منتشرشده، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در تابستان ۱۴۰۵ به عدد ۸۹۵.۵ رسید. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش ۱۱۶.۲ درصد و تورم سالانه آن ۱۰۵.۳ درصد ثبت شد.

کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده

بررسی تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در تابستان امسال به ۱۱۶.۲ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با تورم ۱۲۶.۱ درصدی فصل بهار، کاهش ۹.۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

در میان گروه‌های مختلف این بخش، «سایر محصولات حیوانی» با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۳۴.۲ درصدی بیشترین افزایش قیمت را به ثبت رسانده است. در مقابل، گروه «سایر محصولات زراعی» با تورم ۷۸.۹ درصدی کمترین میزان افزایش قیمت را داشته است.

شتاب‌گیری تورم سالانه تولیدکننده

در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در تابستان کاهش یافته، تورم سالانه این بخش روندی افزایشی داشته است.

بر این اساس، تورم سالانه تولیدکننده در این بخش با رسیدن به ۱۰۵.۳ درصد، نسبت به رقم ۸۳.۴ درصدی فصل قبل، ۲۱.۹ واحد درصد افزایش یافته است.

بررسی گروه‌های زیرمجموعه نیز نشان می‌دهد گروه «غلات» با تورم سالانه ۱۳۲.۷ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. از سوی دیگر، گروه «پرورش بز و بزغاله سنتی» با ثبت تورم ۷۵.۹ درصدی، کمترین نرخ تورم سالانه را در میان گروه‌های مورد بررسی داشته است.

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