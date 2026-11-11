به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مأموران انتظامی شهرستان چاراویماق حین کنترل و رصد محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و پس از توقیف و بازرسی از خودرو، مقدار ۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و ... که به صورت ماهرانه جاسازی شده را کشف و دو نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.