به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی لفاظی ها و تهدید های ضد ایرانی دشمنان ملت در صفحه شخصی خود نوشت: متجاوزان که در پی آسیب‌رساندن به ایران‌اند، پژواک اقدامات خود را در منطقه، اروپا و آمریکا شنیدند. امروز هرگونه همراهی در محاصره خصمانه علیه ایران، اقدامی جنگی است که در حافظه تاریخی ملت ثبت خواهد شد و مسئولیت و تبعات آن، فارغ از هرگونه محدودیت جغرافیایی، متوجه تمامی مشارکت‌کنندگان خواهد بود.