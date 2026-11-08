به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر و جمعی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در منزل غلامعلی حداد عادل، در نشستی صمیمانه با خانواده شهیده زهرا حداد عادل، به بازخوانی ابعاد ناگفته و سیره فردی، تربیتی و خدمات پنهان اجتماعی این بانوی پژوهشگر و نخبه فرهنگی پرداختند؛ نشستی که در آن جزئیاتی از سال‌ها حضور داوطلبانه و بی‌نام‌ونشان در مناطق محروم برای حل معضلات خانواده‌های آسیب‌دیده، رد پیشنهادهای مکرر برای تصدی مناصب ارشد اجرایی در دستگاه‌های دولتی، و سلوک کم‌نظیر در دوری از مواهب و جلوه‌گری‌های مرسوم تبیین شد.

در ابتدای این دیدار، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ادای احترام به مقام شامخ شهیده زهرا حداد عادل و تجلیل از پایداری و ثبات قدم خانواده، حیات معنوی و اجتماعی این شهیده را نمونه‌ای عینی و درخشان از «تعلیم و تربیت زیسته» توصیف کرد و اظهار داشت: بزرگ‌ترین شاخصه شهیده زهرا حداد عادل، فاصله معنادار میان توانمندی‌های بالای علمی و گریز همیشگی ایشان از شهرت‌طلبی و تظاهر بود.

وی تصریح کرد :این شهیده والامقام بدون کوچک‌ترین اتکا به جایگاه خانوادگی، هویت حقیقی خود را در گمنامی، خدمت به محرومان و اثرگذاری عمیق در میان نسل جوان تعریف کرد و نشان داد زن تراز انقلاب اسلامی می‌تواند در اوج معرفت، کارآمدی و حیا، الگویی زنده و دست‌یافتنی برای جامعه باشد.

سپس غلامعلی حداد عادل با تشریح روحیات و ناگفته‌های زیست فردی و اجتماعی شهیده زهرا حداد عادل، خصلت محوری ایشان را «اخلاص تام و انقطاع از تعلقات مادی» عنوان کرد و یادآور شد که در تمامی سال‌های حیات این شهیده، هیچ اقدامی برای دیده‌شدن یا سهم‌خواهی از دنیا انجام نگرفت.

وی در تشریح ابعاد پنهان کنشگری اجتماعی شهیده، به ماجرای حضور دو ساله و داوطلبانه ایشان در یکی از محروم‌ترین نقاط جنوب پایتخت اشاره کرد و گفت: پس از آنکه نوه بنده فعالیت‌هایی خودجوش را برای حمایت از کودکان در معرض آسیب در یکی از محله‌های کم برخوردار آغاز کرد، شهیده زهرا حداد عادل با آگاهی از دشواری‌های زیست خانواده‌های آن منطقه، شخصاً و بی‌سروصدا وارد میدان شد و به مدت دو سال، هر هفته در مسجدی کوچک در همان محله برای دختران و بانوان آسیب‌دیده، جلسات مشاوره خانواده و آموزش مهارت‌های زندگی برپا کرد.

حداد عادل افزود: در تمام این مدت، هیچ‌یک از مراجعان و اهالی محل از هویت و خاستگاه خانوادگی ایشان مطلع نبودند؛ شهیده زهرا حداد عادل با نام مستعار و با خضوعی مثال‌زدنی پای دغدغه‌های اقشار ضعیف می‌نشست و با پیگیری شخصی، گره‌های معیشتی و درمانی آنان را برطرف می‌کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه شهیده زهرا حداد عادل آگاهانه از تمام مواهب اداری و مناصب دولتی چشم پوشید، خاطرنشان کرد: با وجود تسلط علمی چشمگیر در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی به‌گونه‌ای که بارها از سوی اساتید برجسته دانشگاه تصدی پست‌های ارشد مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی به ایشان پیشنهاد شد، پاسخ همیشگی او این بود که «من هویتم را در معلمی یافته‌ام؛ رسالت من کار با دانش‌آموزان است و هیچ جایگاهی را با کلاس درس معاوضه نمی‌کنم.»

وی همچنین به قدرت بالای ارتباطی، صمیمیت استثنایی با همشاگردی‌ها از نوجوانی، و ابتکارات پرورشی شهیده در مدارس از طریق پیوند هنر و تئاتر با معنویت برای تزریق نشاط به فضای مدرسه اشاره کرد.

در ادامه این نشست، طیبه ماهروزاده با بازخوانی خاطراتی از رشد اخلاقی شهیده زهرا حداد عادل، بارزترین شاخصه رفتاری او را بی‌پیرایگی، قناعت واقعی و رهایی از بند تشریفات مادی دانست و اظهار داشت: دعای همیشگی اجداد ما مبنی بر رهایی از حب دنیا، در ذره‌ذره رفتار شهیده زهرا حداد عادل تجلی یافته بود. ایشان در آغاز پیوند مشترک نیز با رد تشریفات پرخرج و تجملات، بر سادگی پای فشرد و در طول سال‌ها زندگی، حقوق و پس‌اندازهای شخصی خود را وقف گره‌گشایی محرمانه از دانش‌آموزان نیازمند و مراجعان بی‌بضاعت کرد، چرا که باور داشت انفاق حقیقی باید از اندوخته شخصی انسان باشد.

ماهروزاده با تأکید بر نقش مادرانه و پناهگاه بودن شهیده برای دختران نوجوان در محیط مدرسه گفت: او برای شاگردانش مأمنی امین بود؛ در ایام اعتکاف و اردوهای پرورشی، هرگاه نوجوانی دچار کسالت یا اضطراب می‌شد، پیش از دیگران با فداکاری وارد عمل می‌شد تا کرامت و آرامش آن دانش‌آموز محفوظ بماند. وی همچنین از آرامش معنوی خاص و آمادگی کامل روحی شهیده در ماه‌های منتهی به شهادت برای فداکاری در راه خدا سخن گفت.

در بخش پایانی این دیدار، اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون ابعاد این شخصیت پرداختند؛ محمدرضا مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم و سعیدرضا عاملی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی زیست مؤمنانه، کارآمدی علمی و خدمت بی‌هیاهو به نیازمندان را گنجینه‌ای دانستند که باید در قالب آثار مستند و کتاب‌های روایی به جامعه منتقل شود.

همچنین فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، دکتر سید مرتضی میرباقری و منصور کبگانیان از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تجلیل از اصالت و صبوری خانواده، تجلی هم‌زمان علم‌آموزی در تراز عالی، ایفای تعهدات خانوادگی و پیشگامی در امداد اجتماعی را نقطه قوت شخصیت شهیده زهرا حداد عادل برشمردند که به دور از هرگونه جلوه‌گری، الگویی ماندگار خلق کرد.