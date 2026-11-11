به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «نقشِ بر آب» به نویسندگی و کارگردانی شهرام مسعودی از روز یکشنبه ٢۴ آبان‌ ساعت ۱۹ روی صحنه می‌رود.

در این نمایش، رضا جهانی، الهه پورجمشید، بابک مولانا و شهرام مسعودی نقش‌آفرینی می‌کنند.

این نمایش داستان سه نفر است که روی یک کشتی شکسته وسط دریا، برای زنده‌ماندن، تلاش می کنند.

در گروه اجرایی این نمایش، طراح صحنه شهرام مسعودی، طراح نور رضا خضرایی، ساخت دکور مجید کوشانژاد، طراح پوستر ارمیا عبدی، مسئول تبلیغات و تولید محتوا محمد وفایی، مدیر روابط عمومی و رسانه سید محمدصادق سیادت، دستیاران کارگردان نوید اکبری مبارکه، هلیا لؤلؤ و مجید کوشانژاد، مدیران صحنه ارمیا عبدی، فرشاد حسنی، منشی صحنه هلیا لؤلؤ حضور دارند.

۲ نمایش «ماتیشکا» به کارگردانی علی سعیدی و «مجلسی شبیه به شبیه‌خوانی» به کارگردانی محمد احمدی که در تماشاخانه سنگلج روی صحنه هستند روز چهارشنبه ٢٠ آبان‌ اجراهای خود را به پایان می‌رسانند.