به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین، طرح گردشگری قائم(عج) را از پروژه‌های اثرگذار در حوزه تأمین آب و توسعه اقتصادی منطقه دانست و اظهار کرد: اجرای این طرح می‌تواند علاوه بر کمک به رفع مشکل آبرسانی، به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

وی افزود: طرح گردشگری قائم با ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه گردشگری، درآمدزایی و اشتغال پایدار را دنبال می‌کند و می‌تواند زمینه پویایی اقتصادی و تقویت زیست‌بوم منطقه را فراهم آورد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و آموزشی این مجموعه تصریح کرد: لازم است سهم مستقلی برای حوزه فرهنگ و آموزش علوم دینی در نظر گرفته شود و ایجاد یک مرکز آموزشی قرآنی و فرهنگی در این مجموعه مورد توجه قرار گیرد تا توسعه اقتصادی در کنار ارتقای فرهنگی دنبال شود.

محمدبیگی همچنین حضور مؤثر ذی‌نفعان و نمایندگان مجلس در فرآیند تصمیم‌گیری درباره این پروژه را ضروری دانست و بر رعایت اصول حکمرانی مشارکتی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی و افزایش همراهی اجتماعی با اجرای طرح پیشنهاد داد: با تشکیل تعاونی‌های مردمی یا شرکت‌های سهامی و مشارکت دادن ساکنان منطقه، زمینه حضور مردم در مدیریت پروژه و بهره‌مندی آنان از منافع اقتصادی آن فراهم شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس در پایان، تصویب نهایی طرح گردشگری قائم را نیازمند تدوین و ارائه چهار پیوست دانست و گفت: پیوست مردمی، پیوست محلی و استانی، پیوست نمایندگان و پیوست فرهنگی و اجتماعی باید در فرآیند بررسی و تصویب این طرح مورد توجه قرار گیرد.