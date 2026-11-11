به گزارش خبرنگار مهر، فروهر معدنی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مدیران کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر استان سمنان در اداره‌کل کانون بیان کرد: کانون پرورش فکری همواره خود را در کنار آموزش‌وپرورش و مکمل فعالیت‌های تربیتی و پرورشی مدارس دانسته و تلاش کرده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، زمینه رشد و پرورش همه‌جانبه کودکان و نوجوانان را فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه ملی «کانون ـ مدرسه» افزود: استفاده از ظرفیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری کانون در مدارس، فرصتی برای تکمیل برنامه‌های پرورشی و گسترش فعالیت‌های خلاقانه در میان دانش‌آموزان است و مربیان کانون می‌توانند در کنار معلمان و کادر تربیتی مدارس نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنند.

سرپرست کانون پرورش فکری سمنان با اشاره به شرایط روحی و روانی کودکان و نوجوانان در مواجهه با بحران‌ها و ضرورت توجه به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: مربیان کانون در کنار مجموعه آموزش‌وپرورش ظرفیت ارزشمندی برای کمک به ترمیم وضعیت روحی و روانی دانش‌آموزان، تقویت تاب‌آوری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارند.

معدنی باشگاه‌های ادبی «قاف» و «سیمرغ» را از برنامه‌های شاخص این مجموعه در حوزه استعدادیابی و پرورش توانمندی‌های ادبی نوجوانان برشمرد و گفت: باشگاه قاف در چهارمین سال فعالیت خود، بیش از ۱۶۰ استعداد برتر ادبی را پرورش می‌دهد و با فراهم‌کردن فرصت تعامل این نوجوانان با استادان، شاعران و نویسندگان برجسته کشور، زمینه رشد و ارتقای توانمندی‌های آنان را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: باشگاه ادبی سیمرغ نیز برای دومین سال با هدف شناسایی استعدادهای ادبی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در سطح مدارس استان‌ها فعالیت می‌کند و از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی، مسیر رشد این استعدادها و ورود آن‌ها به باشگاه قاف را هموار می‌سازد.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر میان کانون و آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مربیان کانون در دوره‌های توانمندسازی آموزگاران، برنامه‌ریزی مشترک و استمرار تعامل میان دو مجموعه در سطح شهرستان‌ها و مناطق، می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و بهره‌مندی بیشتر دانش‌آموزان منجر شود.