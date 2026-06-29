به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری ظهر دوشنبه در دیدار با محمد رستمیزاده، عضو پذیرفتهشده در باشگاه ملی «قاف»، با تأکید بر اینکه «شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی از اولویتهای کانون است»، گفت: موفقیت اعضای کانون در مسیرهای ملی، حاصل تلاش مربیان، برنامههای تخصصی و انگیزه نوجوانان برای یادگیری و پیشرفت است.
وی با اشاره به جایگاه کانون در تربیت و پرورش نسل آینده اظهار کرد: کانون همواره تلاش کرده است با شناسایی ظرفیتهای کودکان و نوجوانان و استفاده از توانمندی مربیان، مسیر رشد، خلاقیت و شکوفایی استعدادهای اعضا را فراهم کند.
«قاف» بستری برای رشد استعدادهای ادبی نوجوانان
وی افزود: حضور اعضای کانون در عرصههای ملی، نتیجه برنامهریزی هدفمند، استمرار فعالیتهای آموزشی و تخصصی و همراهی میان اعضا، خانوادهها و مربیان است و این موفقیتها نشاندهنده اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی کانون است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان ضمن تبریک راهیابی محمد رستمیزاده از اعضای فعال مرکز فرهنگی، هنری شماره یک سنندج به باشگاه ملی «قاف»، برای وی و دیگر نوجوانان مستعد استان آرزوی موفقیت کرد.
محمد رستمیزاده نیز در این دیدار با اشاره به تجربه حضور در کارگاههای تخصصی باشگاه ملی «قاف» گفت: شرکت در این دورهها علاوه بر آموزش اصول داستاننویسی، فرصت مناسبی برای تمرین عملی و تقویت مهارتهای نویسندگی فراهم کرد.
وی ارتباط با استادان و نویسندگان برجسته کشور را از دستاوردهای مهم این دورهها عنوان کرد و افزود: حضور در این فضای تخصصی، نگاه تازهای به مسیر نویسندگی ایجاد کرد و انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت در حوزه ادبیات به وجود آورد.
این عضو فعال کانون همچنین از حمایتها و راهنماییهای مربیان ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان در مسیر رشد و موفقیت خود قدردانی کرد.
تلاش برای معرفی استعدادهای بیشتر از کردستان به باشگاه ملی قاف
در ادامه این نشست، کارشناس ادبی کانون استان کردستان با اشاره به اهداف و ظرفیتهای باشگاه ملی «قاف» اظهار کرد: این باشگاه فرصتی ارزشمند برای شناسایی، آموزش و هدایت نوجوانان علاقهمند به شعر و داستان است.
وی افزود: استمرار برنامههای آموزشی و برگزاری کارگاههای تخصصی میتواند زمینه حضور نوجوانان بیشتری از استان کردستان در این باشگاه و بهرهمندی آنان از آموزشهای حرفهای را فراهم کند.
در پایان این دیدار، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان با اهدای لوح تقدیر و هدیه از موفقیت محمد رستمیزاده تجلیل کرد و نقش خانوادهها را در حمایت از مسیر رشد و موفقیت نوجوانان مؤثر دانست.
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