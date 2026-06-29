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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

گوهری: «قاف» مسیر شکوفایی استعدادهای ادبی نوجوانان را هموار می‌کند

گوهری: «قاف» مسیر شکوفایی استعدادهای ادبی نوجوانان را هموار می‌کند

سنندج- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان در دیدار با محمد رستمی‌زاده، عضو راه‌یافته به باشگاه ملی «قاف» گفت:باشگاه قاف زمینه شکوفایی استعدادهای ادبی نوجوانان را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری ظهر دوشنبه در دیدار با محمد رستمی‌زاده، عضو پذیرفته‌شده در باشگاه ملی «قاف»، با تأکید بر اینکه «شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی از اولویت‌های کانون است»، گفت: موفقیت اعضای کانون در مسیرهای ملی، حاصل تلاش مربیان، برنامه‌های تخصصی و انگیزه نوجوانان برای یادگیری و پیشرفت است.

وی با اشاره به جایگاه کانون در تربیت و پرورش نسل آینده اظهار کرد: کانون همواره تلاش کرده است با شناسایی ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان و استفاده از توانمندی مربیان، مسیر رشد، خلاقیت و شکوفایی استعدادهای اعضا را فراهم کند.

«قاف» بستری برای رشد استعدادهای ادبی نوجوانان

وی افزود: حضور اعضای کانون در عرصه‌های ملی، نتیجه برنامه‌ریزی هدفمند، استمرار فعالیت‌های آموزشی و تخصصی و همراهی میان اعضا، خانواده‌ها و مربیان است و این موفقیت‌ها نشان‌دهنده اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی کانون است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان ضمن تبریک راه‌یابی محمد رستمی‌زاده از اعضای فعال مرکز فرهنگی، هنری شماره یک سنندج به باشگاه ملی «قاف»، برای وی و دیگر نوجوانان مستعد استان آرزوی موفقیت کرد.

گوهری: «قاف» مسیر شکوفایی استعدادهای ادبی نوجوانان را هموار می‌کند

محمد رستمی‌زاده نیز در این دیدار با اشاره به تجربه حضور در کارگاه‌های تخصصی باشگاه ملی «قاف» گفت: شرکت در این دوره‌ها علاوه بر آموزش اصول داستان‌نویسی، فرصت مناسبی برای تمرین عملی و تقویت مهارت‌های نویسندگی فراهم کرد.

وی ارتباط با استادان و نویسندگان برجسته کشور را از دستاوردهای مهم این دوره‌ها عنوان کرد و افزود: حضور در این فضای تخصصی، نگاه تازه‌ای به مسیر نویسندگی ایجاد کرد و انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت در حوزه ادبیات به وجود آورد.

این عضو فعال کانون همچنین از حمایت‌ها و راهنمایی‌های مربیان ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان در مسیر رشد و موفقیت خود قدردانی کرد.

تلاش برای معرفی استعدادهای بیشتر از کردستان به باشگاه ملی قاف

در ادامه این نشست، کارشناس ادبی کانون استان کردستان با اشاره به اهداف و ظرفیت‌های باشگاه ملی «قاف» اظهار کرد: این باشگاه فرصتی ارزشمند برای شناسایی، آموزش و هدایت نوجوانان علاقه‌مند به شعر و داستان است.
وی افزود: استمرار برنامه‌های آموزشی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی می‌تواند زمینه حضور نوجوانان بیشتری از استان کردستان در این باشگاه و بهره‌مندی آنان از آموزش‌های حرفه‌ای را فراهم کند.

در پایان این دیدار، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان با اهدای لوح تقدیر و هدیه از موفقیت محمد رستمی‌زاده تجلیل کرد و نقش خانواده‌ها را در حمایت از مسیر رشد و موفقیت نوجوانان مؤثر دانست.

کد مطلب 6874526

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