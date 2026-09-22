به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز سهشنبه در مجمع بینالمللی «گفتوگو درباره اخبار جعلی ۴.۰» در مسکو، ضمن انتقاد از روایتهای غربی درباره تحولات اوکراین، عملیات ادعایی «پرچم دروغین» در بوچا را «بدبینانهترین نمایش» توصیف کرد.
لاوروف همچنین با انتقاد از مواضع سازمان ملل درباره حادثه بوچا گفت: بعید است دبیرخانه این سازمان بتواند در بررسی این حادثه بهصورت سازنده همکاری کند.
وی با اشاره به اظهارات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل درباره اطلاعات مربوط به قربانیان بوچا افزود: گوترش در مقاطعی از وجود اطلاعات درباره قربانیان و نام واقعی آنها سخن گفته، اما این اطلاعات را محرمانه و مشمول مقررات داخلی سازمان ملل دانسته و در مقطعی دیگر گفته است که چنین اطلاعاتی در اختیار این سازمان نیست.
وزیر خارجه روسیه افزود: در ادامه نیز گفته شده که بستگان قربانیان با انتشار این اطلاعات مخالف هستند، در حالی که به گفته وی، نام این بستگان نیز مشخص نشده است.
لاوروف در ادامه، تصاویر منتشرشده از غیرنظامیان کشتهشده در بوچا را «ساختگی» خواند و گفت: روسیه آنچه را عملیات پرچم دروغین در این منطقه میداند، «بدبینانهترین نمایش» ارزیابی میکند.
وی با اشاره به بنای یادبود قربانیان بوچا افزود: در سال ۲۰۲۳ بنای یادبودی در این منطقه ایجاد شده و فهرستی از اسامی افراد کشتهشده نیز روی آن قرار گرفته است.
لاوروف مدعی شد: بررسی این اسامی نشان میدهد شماری از افرادی که بهعنوان غیرنظامی معرفی شدهاند، در واقع اعضای نیروهای نظامی و امنیتی اوکراین، پلیس، گارد ملی و گروه آزوف بودهاند.
وزیر خارجه روسیه با استناد به بررسیهای انجامشده بر اساس اطلاعات منابع باز گفت: بیش از ۷۰ نام در این فهرست وجود دارد که به گفته وی، روایت مربوط به کشته شدن صدها غیرنظامی در بوچا را زیر سؤال میبرد.
لاوروف همچنین از رسانههای بینالمللی خواست درباره حادثه بوچا تحقیقات مستقل روزنامهنگارانه انجام دهند.
وی گفت زمانی که در نیویورک حضور داشته، از خبرنگاران مستقر در سازمان ملل و نمایندگان رسانههای بزرگ جهان خواسته است تحقیقات حرفهای و مستقلی درباره این حادثه انجام دهند، اما به گفته او، واکنشی به این درخواست نشان داده نشده است.
وزیر خارجه روسیه افزود که در حال حاضر چند گروه و سازمان عمومی در حال بررسی اطلاعات منتشرشده درباره حادثه بوچا هستند.
انتقاد از رسانههای غربی
لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود، رسانههای غربی را به ترویج روایتهای ضدروسی متهم کرد و گفت: فضای اطلاعاتی و صنعت رسانهای غرب طی سالهای گذشته بخشی از جامعه را برای پذیرش «کلیشهها و خیالپردازیهای ضدروسی» آماده کردهاند.
وی با اشاره به تحولات پس از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در اوایل دهه ۲۰۰۰ مدعی شد که روسیه از اشکال نواستعماری همکاری با غرب فاصله گرفته و سیاست مستقلی را دنبال کرده است و از آن زمان تلاشها برای مهار روسیه آغاز شده است.
لاوروف همچنین درباره پوشش رسانههای غربی از حوادث مربوط به پهپادها در اروپا گفت: هر بار که موضوع حضور پهپادهای روسی مطرح میشود، در نهایت مشخص میشود که یا اساساً پهپادی در کار نبوده، یا پهپاد متعلق به اوکراین بوده و یا امکان شناسایی قطعی منشأ آن وجود نداشته است.
وی افزود که در چنین مواردی، جزئیات موضوع دیگر مورد توجه قرار نمیگیرد و مسئله به «بازی اطلاعاتی» تبدیل میشود.
وزیر خارجه روسیه مدعی شد: سیاست اطلاعاتی غرب بر ایجاد یک خبر جعلی، تبدیل سریع آن به یک بحران جهانی و همزمان محدود کردن دسترسی به اطلاعات جایگزین استوار است.
انتقاد از فشارهای فرهنگی علیه روسیه
لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود، اقدامات کشورهای غربی علیه مراکز علمی و فرهنگی روسیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: لغو رویدادهای فرهنگی و تعطیلی برخی مراکز روسیه در کشورهای غربی بخشی از فشار علیه این کشور است.
وی تعطیلی مرکز فرهنگی روسیه در برلین و کنسولگری این کشور در بن را نمونهای از این اقدامات دانست و مدعی شد: این تصمیمها در پی تلاش برای مرتبط کردن برخی حوادث با روسیه اتخاذ شدهاند.
لاوروف: لندن درباره پرونده اسکریپال پاسخی نداده است
وزیر خارجه روسیه در بخش پایانی سخنان خود به پرونده سرگئی اسکریپال و دخترش اشاره کرد و گفت: مقامهای انگلیس تاکنون به درخواستهای رسمی روسیه درباره وضعیت شهروندان این کشور پاسخ ندادهاند.
لاوروف با اشاره به درخواستهای کمیته تحقیقات و دادستانی کل روسیه از طرف انگلیسی افزود: این درخواستها بر اساس تعهدات قانونی دو کشور و کنوانسیونهای مربوطه ارسال شدهاند، اما پاسخی از سوی لندن دریافت نشده است.
وی در پایان مدعی شد که بریتانیا با خودداری از ارائه اطلاعات درباره وضعیت شهروندان روسیه، عملاً آنها را «به گروگان گرفته است».
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