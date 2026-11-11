به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند در جلسه عصر امروز شورا، موضوعاتی از جمله تهاتر بدهی شهروندان، تعیین تکلیف صنوف آلاینده، واگذاری اراضی شهرداری برای احداث هایپرمارکت، درخواست ایجاد جایگاه سوخت و خشک شدن تعدادی از درختان شهر را بررسی کردند.

تصویب تهاتر بدهی شهروندان

در این جلسه، لایحه شهرداری درباره تهاتر بدهی شهروندان ناشی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ با زمین یا ملک به قیمت کارشناسی، پس از بررسی به تصویب اعضای شورا رسید.

بر اساس این مصوبه، شهروندان می‌توانند بدهی خود به شهرداری را که ناشی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ است، از طریق واگذاری زمین یا ملک به قیمت کارشناسی تسویه کنند.

هفت ماه انتظار برای پاسخ شهرداری

در ادامه، موضوع بی‌پاسخ ماندن مکاتبه شورا با شهرداری درباره صنوف آلاینده مورد بررسی قرار گرفت.

مرتضی یزدان‌شناس، عضو شورای اسلامی شهر بیرجند، در این زمینه اظهار کرد: شهرداری حدود هفت ماه است که در پاسخگویی به درخواست شورا در این خصوص تعلل کرده و با توجه به طولانی شدن روند، اعضای شورا باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

وی با اشاره به صدور پایان‌کار برای برخی واحدهای صنوف آلاینده افزود: لازم است شهرداری قیمت اراضی مربوط به این واحدها را مشخص کند تا با پرداخت مبالغ تعیین‌شده، زمینه صدور اسناد مالکیت آنها فراهم شود.

یزدان‌شناس بیان کرد: شورا ۱۱ بهمن‌ماه سال گذشته برای دریافت لایحه مربوط به این موضوع با شهرداری مکاتبه کرده، اما تاکنون لایحه مورد نظر به شورا ارائه نشده است.

ویدا ناصری، دیگر عضو شورا نیز با اشاره به مواردی از بی‌پاسخ ماندن مکاتبات شورا گفت: در برخی موضوعات دیگر نیز با وجود سه بار مکاتبه، پاسخی از سوی شهرداری دریافت نکرده‌ایم.

در پایان این بخش، اعضای شورا خواستار مکاتبه مجدد با شهرداری برای پیگیری موضوع شدند.

درخواست فراخوان عمومی برای جایگاه سوخت

همچنین نامه فرمانداری بیرجند درباره درخواست یکی از شهروندان برای ایجاد جایگاه سوخت در حاشیه میدان سفیر در صحن شورا قرائت شد.

رضا حسنی‌صفت، عضو شورای شهر بیرجند، با اشاره به وجود متقاضیان متعدد برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، خواستار اطلاع‌رسانی عمومی و فراهم شدن فرصت برای متقاضیان شد.

در نهایت، اعضای شورا با ارسال موضوع به شهرداری برای انجام فراخوان عمومی موافقت کردند.

بررسی علت خشک شدن درختان بیرجند

در بخش دیگری از جلسه، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا از خشک شدن تعدادی از درختان در مدارس، خیابان‌ها، ادارات و سایر فضاهای عمومی و خصوصی شهر خبر داد.

وی با اشاره به طرح این موضوع در جلسه اخیر کمیسیون خدمات شهری گفت: اعضای کمیسیون خواستار بررسی علل خشک شدن درختان و تقویت نقش کمیسیون فنی برای ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه شدند.

بر این اساس مقرر شد راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکل ظرف یک ماه آینده بررسی و ارائه شود.

چانه‌زنی بر سر واگذاری زمین ۶ هزار متری

یکی از موضوعات مهم این جلسه، بررسی پیشنهاد شهرداری برای واگذاری زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع در مجاورت نیروگاه قدیم برق بیرجند به سرمایه‌گذار بخش خصوصی با هدف احداث هایپرمارکت بود.

رضا حسنی‌صفت در تشریح این طرح اظهار کرد: قرار است زمین مذکور به صورت اجاره‌ای در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد تا در حدود ۲ هزار مترمربع آن بنای هایپرمارکت احداث و از باقی مساحت برای پارکینگ، فضای بازی کودکان و سایر امکانات استفاده شود.

وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون خدمات شهری مطرح شد و اعضای کمیسیون خواستار ارجاع آن به شورای عالی سرمایه‌گذاری شهرداری برای بررسی و تصمیم‌گیری شدند.

در ادامه، یزدان‌شناس با انتقاد از روند بررسی این پیشنهاد گفت: موضوع به جای طرح در شورای عالی سرمایه‌گذاری شهرداری، در کارگروه کارشناسان سرمایه‌گذاری مطرح شده که از نظر وی جایگاه قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در این زمینه را ندارد.

وی با اشاره به جزئیات پیشنهاد مطرح‌شده در این کارگروه بیان کرد: بر اساس توافق صورت‌گرفته، واگذاری زمین با اجاره ماهانه ۱۰۵ میلیون تومان و پرداخت دو درصد سود از زمان بهره‌برداری پیش‌بینی شده است؛ بهره‌برداری از این طرح نیز قرار است ۱۸ ماه آینده انجام شود و مدت قرارداد ۱۰ سال با امکان تمدید خواهد بود.

این عضو شورا با اشاره به وضعیت واحدهای صنفی بیرجند گفت: در شرایط فعلی ضرورت ایجاد چنین هایپرمارکتی در شهر باید مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه حدود ۲ هزار واحد صنفی در بیرجند فعالیت دارند و ایجاد یک مجموعه بزرگ تجاری می‌تواند بر وضعیت اقتصادی آنها اثرگذار باشد.

وی همچنین با اشاره به ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نقاط مختلف شهر، درباره پایین بودن مبلغ اجاره پیشنهادی در مقایسه با اجاره‌بهای دریافتی شهرداری از برخی املاک دیگر نیز ابراز نگرانی کرد.

فرید فروزانفر، دیگر عضو شورای شهر بیرجند، نیز با اشاره به شرایط مالی قرارداد پیشنهادی اظهار کرد: بر اساس این طرح، برای سرمایه‌گذار دو سال دوره تنفس در نظر گرفته شده و پس از آن ماهانه ۱۰۵ میلیون تومان اجاره به شهرداری پرداخت خواهد شد.

وی افزود: مدت قرارداد ۱۰ سال پیش‌بینی شده که قابلیت تمدید برای پنج سال دیگر را دارد و در صورت تمدید نشدن قرارداد، شهرداری باید ملک مورد نظر را از سرمایه‌گذار خریداری کند؛ موضوعی که به گفته وی می‌تواند موجب تحمیل هزینه و زیان به شهرداری شود.

در نهایت، اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند خواستار بررسی مجدد طرح واگذاری زمین در شورای عالی سرمایه‌گذاری شهرداری و تعیین تکلیف آن ظرف دو هفته آینده شدند.