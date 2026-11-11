حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک بانوی ۶۵ ساله که از سال ۱۴۰۱ به سبب بدهی مالی در زندان مرکزی اردبیل تحمل حبس می‌کرد، هم‌زمان با هفته شوراهای حل اختلاف، با تلاش اعضای شورای حل اختلاف مستقر در ستاد دیه استان و همراهی شاکیان و ستاد دیه، آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.



وی افزود: : مجموع بدهی این بانوی زندانی بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که با تلاش و پیگیری اعضای شورای حل اختلاف و گذشت کریمانه شاکیان، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این بدهی بخشیده شد و یک میلیارد تومان باقی‌مانده نیز با مساعدت ستاد دیه استان تأمین گردید.



معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و معاون حل اختلاف استان اردبیل گفت: این بانوی سالخورده از خانواده‌ای مستمند و کم‌برخوردار در یکی از محلات محروم اردبیل است که پس از حدود چهار سال دوری از خانواده، در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ و به مناسبت هفته شوراهای حل اختلاف، از زندان آزاد شد.



حجت الاسلام و المسلمین علوی ضمن قدردانی از گذشت ارزشمند شاکیان، تلاش اعضای شورای حل اختلاف و حمایت ستاد دیه استان خاطرنشان کرد: این آزادی، جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ گذشت و نوع‌دوستی است؛ چراکه نتیجه این اقدام خداپسندانه، بازگشت یک مادر به آغوش خانواده و پایان سال‌ها چشم‌انتظاری عزیزانش بود.