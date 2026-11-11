به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نوزدهمین سوگواره بین‌المللی مهر محرم شامگاه چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان ملی، استانی و شهرستانی در فرهنگسرای سمنان برگزار شد.

در این مراسم از عکاسان و هنرمندان بومی، ملی و بین‌المللی شرکت‌کننده در سوگواره مهر محرم ۱۴۰۵ که آثارشان در بخش‌های مختلف حائز رتبه‌های برتر شده بود، تجلیل به عمل آمد.

دبیر سوگواره بین‌المللی مهر محرم در حاشیه این مراسم با اشاره به برگزاری نوزدهمین دوره این رویداد فرهنگی و هنری در استان سمنان، اظهار کرد: سوگواره امسال با حضور عکاسانی از ۱۲ کشور جهان در کنار هنرمندان و عکاسان استان سمنان و سایر نقاط کشور برگزار شد.

میثم قدس‌پور با اشاره به کشورهای شرکت‌کننده در این رویداد افزود: عراق، بحرین، عربستان، لبنان، پاکستان، افغانستان، هند، انگلستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و یونان از جمله کشورهایی بودند که عکاسانی از آنها در سوگواره حضور داشتند.

وی با بیان اینکه کیفیت برگزاری سوگواره امسال در سطح مطلوبی قرار داشت، گفت: در بخش حرفه‌ای عکس و فیلم، ۶ هزار اثر به دبیرخانه نوزدهمین سوگواره بین‌المللی مهر محرم ارسال شد.

دبیر سوگواره مهر محرم با اشاره به معرفی و تجلیل از برگزیدگان در مراسم اختتامیه سمنان بیان کرد: در بخش بین‌الملل، کرار عیساوی، عکاس عراقی از نجف اشرف که از عکاسان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در نجف نیز بوده است، موفق به کسب رتبه برتر شد.

قدس‌پور همچنین درباره بخش انتخاب بهترین عکس از نگاه مردم توضیح داد: این بخش همچنان ادامه دارد و در نهایت عکاسی که بیشترین آرای مردمی را کسب کند، به‌عنوان نفر نخست معرفی خواهد شد.

وی با ابراز خرسندی از استقبال هنرمندان و مخاطبان از دوره امسال سوگواره مهر محرم خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال شاهد استقبال مطلوب عکاسان و همچنین مشارکت خوب مردم در این رویداد فرهنگی و هنری بودیم.