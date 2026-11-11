به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری چهارشنبه‌شب در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهر جدید مهرگان، با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در نخستین بازدید از پروژه‌های مسکن ملی استان، تحقق این طرح‌ها در بازه زمانی دو تا سه ساله را وعده دادم؛ در آن مقطع میانگین پیشرفت پروژه‌ها حدود ۳۳ درصد بود، اما این میزان اکنون به ۸۸ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در قزوین افزود: با وجود افزایش قیمت مصالح و تورم در بخش ساختمان، تلاش شده این پروژه‌ها با هزینه‌ای کمتر از میانگین کشوری اجرا شوند. بر همین اساس، در شورای مسکن استان هزینه ساخت هر مترمربع با رعایت استانداردهای روز ساختمانی، ۱۷ میلیون تومان تعیین شد؛ رقمی که در مقایسه با هزینه بیش از ۲۵ میلیون تومانی ساخت در بسیاری از مناطق کشور پایین‌تر است.

استاندار قزوین ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان در شاخص پیشرفت اجرایی جایگاه نخست کشور را به دست آورده‌اند.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود، مسائل اجتماعی و فرهنگی مهرگان را متناسب با شرایط جمعیتی این شهر نیازمند توجه ویژه دانست و بیان کرد: مهرگان به‌عنوان شهری تازه‌تأسیس، از ترکیب جمعیتی متنوعی برخوردار است و همین موضوع ضرورت برنامه‌ریزی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت پیوندهای اجتماعی را افزایش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه دولت به‌تنهایی نمی‌تواند همه مسائل اجتماعی شهر را برطرف کند، خاطرنشان کرد: روحانیون، فرهنگیان، معتمدان محلی، بسیج، گروه‌های مردمی و دیگر نهادهای اجتماعی باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند و دولت نیز برای رفع مشکلات و فراهم‌کردن زمینه توسعه مهرگان در کنار این مجموعه‌ها خواهد بود.

استاندار قزوین از برنامه‌ریزی برای احداث مدرسه‌ای با مشارکت خیران در مهرگان خبر داد و گفت: پیگیری‌ها برای ساخت این مدرسه با هدف بهره‌برداری در مدت یک سال انجام می‌شود. ایجاد یک مجتمع فرهنگی نیز با تأمین زمین و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد تا بخشی از نیازهای فرهنگی ساکنان این شهر پاسخ داده شود.

نوذری همچنین ایجاد خانه جوان را از برنامه‌های مورد پیگیری برای مهرگان برشمرد و افزود: این مجموعه با پیش‌بینی اعتبارات و امکانات مورد نیاز می‌تواند زمینه شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادهای جوانان را فراهم کند و بستر مشارکت بیشتر آنان در فعالیت‌های اجتماعی را به وجود آورد؛ اقدامی که در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود.

وی درباره موضوعات مرتبط با تقسیمات کشوری در بخش محمدیه نیز توضیح داد: بررسی کارشناسی این موضوع در حال انجام است و پس از آماده‌شدن طرح، ابعاد مختلف آن باید به‌صورت دقیق ارزیابی شود.

استاندار قزوین در ادامه به مسئله تأمین آرد مهرگان اشاره کرد و گفت: افزایش سهمیه آرد این شهر باید بر مبنای جمعیت و میزان مصرف واقعی شهروندان بررسی شود تا نیاز نانوایی‌ها و ساکنان متناسب با شرایط موجود تأمین شود.

نوذری در پایان، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی را از ضرورت‌های همگام با افزایش جمعیت مهرگان دانست و تأکید کرد: ظرفیت مراکز سلامت و درمانی این شهر باید متناسب با جمعیت و نیازهای آن گسترش یابد و پیگیری برای رفع کمبودهای این حوزه با جدیت ادامه پیدا کند.