https://mehrnews.com/x3dzWH ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸ کد مطلب 7008356 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸ ۲۵۶ شب ایستادگی مردم در میدان امام خمینی (ره) ادامه یافت اسفراین- دویست و پنجاه و ششمین شب تجمعات با حضور اقشار مختلف مردم در میدان امام خمینی(ره) برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 7008356 کپی شد مطالب مرتبط ۲۵۵ شب قرار شبانه مردم اسفراین اجتماع مردم اسفراین به شب ۲۵۴ رسید مردم اسفراین در شب ۲۵۷ تجمعات شبانه عزای فاطمیه را اقامه کردند همدلی و ایستادگی مردم ارومیه در حمایت از وطن به ایستگاه ۲۵۶ رسید دو شهید گمنام در گلزار شهدای پارک قائم اسفراین تشییع شدند تدفین پیکر یک شهید گمنام در محوطه لولهگستر اسفراین برگزار شد اجتماع مردم اسفراین به شب ۲۵۸ رسید برچسبها تجمع مردمی اسفراین ایران
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