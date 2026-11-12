محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی‌های هواشناسی اظهار کرد: بر اساس تحلیل داده‌های جوی و خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی، آسمان استان قم امروز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه صاف و در ساعات بعدازظهر قسمتی ابری خواهد بود.



وی افزود: در برخی ساعات امروز پنجشنبه وزش باد نسبتاً شدید در استان پیش‌بینی می‌شود و سرعت باد در این روز بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.



کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: جهت وزش باد در روز پنجشنبه غربی پیش‌بینی شده است و این شرایط جوی در کنار افزایش سرعت باد، از مهم‌ترین پدیده‌های مورد انتظار در استان خواهد بود.



ترابیان گفت: دمای هوای شهر قم در امروز پنجشنبه نیز روندی نسبتاً معتدل خواهد داشت و کمینه دما پنج درجه و بیشینه دما ۱۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.



وی بیان کرد: آسمان قم در روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و غبار صبحگاهی نیز در برخی ساعات و مناطق استان مورد انتظار است.



کارشناس هواشناسی قم افزود: در روز جمعه جهت وزش باد شرقی خواهد بود و سرعت آن بین ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



ترابیان ادامه داد: دمای هوای شهر قم در روز جمعه به چهار درجه سانتی‌گراد در سردترین ساعات و ۱۹ درجه در گرم‌ترین ساعات خواهد رسید.



وی با اشاره به وضعیت کیفیت هوا در روزهای پایانی هفته گفت: برای روز جمعه در برخی ساعات افزایش انباشت آلاینده‌های جوی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و این شرایط می‌تواند کاهش کیفیت هوا و دید افقی را به دنبال داشته باشد.



کارشناس هواشناسی قم اظهار کرد: غبار صبحگاهی از پدیده‌های مورد انتظار در روز جمعه است و در کنار آن، وضعیت آسمان استان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.



ترابیان افزود: بررسی شرایط جوی نشان می‌دهد تغییرات دما در این دو روز محدود بوده و بیشینه دمای شهر قم در هر دو روز پنجشنبه و جمعه ۱۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



وی گفت: کمینه دمای شهر قم نیز در روز پنجشنبه پنج درجه و در روز جمعه چهار درجه سانتی‌گراد خواهد بود که بیانگر کاهش یک درجه‌ای دمای حداقل طی این دو روز است.



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت دمایی ایستگاه‌های استان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: دستجرد با دمای ۱.۴ درجه سانتی‌گراد سردترین صبح استان را ثبت کرده است.



ترابیان افزود: کوه سفید نیز با ثبت دمای ۱۸.۷ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین بعدازظهر استان را در ۲۴ ساعت گذشته تجربه کرده است.



وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی سه روز آینده، آسمان قم در روزهای پنجشنبه و جمعه عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در کنار وزش باد، غبار صبحگاهی و افزایش انباشت آلاینده‌ها در برخی ساعات مورد انتظار است.